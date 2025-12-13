बक्सर में पावर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग, लाखों का नुकसान; कई क्षेत्रों में बिजली ठप

संवाद सहयोगी, राजपुर (बक्सर)। स्थानीय राजपुर पावर सब स्टेशन में शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग जाने से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें दूर तक दिखाई देने से खौफ का माहौल बन गया, विशेष रूप से सब स्टेशन से मात्र 50 मीटर दूर पेट्रोल पंप होने के कारण बड़ा हादसा टलने की स्थिति बनी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पेट्रोल पंप कर्मियों ने सुरक्षा के मद्देनजर पानी का छिड़काव और अन्य उपाय शुरू कर दिए। ट्रांसफार्मर में तेल होने से आग बुझाना बेहद मुश्किल हो गया, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई और लाखों रुपये का नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन बड़ी और एक छोटी गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, जबकि चौसा थर्मल पावर प्लांट की सीआईएसएफ टीम अपनी गाड़ी और मैकेनिकल फोम लेकर सहायता के लिए आई। जान जोखिम में डालकर अथक प्रयास किए सीआईएसएफ के एफ कुंडल, कपिल मुनीराम, योगेंद्र कुमार यादव, एमके यादव, शिव शंकर और संदीप कुमार सहित फायर ब्रिगेड टीम के जिला सहायक अग्निशमन पदाधिकारी सत्यदेव सिंह तथा अग्निशामक अनुमंडल पदाधिकारी सुनंदा कुमारी के नेतृत्व में घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर अथक प्रयास किए।

बिजली कंपनी के ऑपरेटर छठु कुमार ने बताया कि चिंगारी दिखते ही ऑफिस में मौजूद छोटे फायर सेफ्टी उपकरण से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सब स्टेशन के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और कई ने मोबाइल से तस्वीरें एवं वीडियो बनाए। इस ट्रांसफार्मर से राजपुर, बन्नी एवं कृषि फीडर को बिजली सप्लाई होती थी, जिससे कई क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित रही।