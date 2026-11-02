बक्सर में 29 से होगी पंचकोसी परिक्रमा, 3 दिसंबर को लगेगा लिट्टी-चोखा मेला; भगवान राम से जुड़ी है मान्यता

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिला मुख्यालय में ऐतिहासिक पंचकोसी परिक्रमा 29 नवंबर से शुरू होगी, जिसका मुख्य आकर्षण लिट्टी-चोखा मेला तीन दिसंबर को आयोजित किया जाएगा।

इस आयोजन की तैयारियों, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिद्धाश्रम व्याघ्रसर (बक्सर) पंचकोसी परिक्रमा समिति की एक अहम बैठक की गई।

समिति जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर मेले के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। बैठक में समिति के प्रमुख सदस्य एडवोकेट सुबेदार पाण्डेय, श्रीकृष्णा चौबे, संजय पाठक और मूलशंकर वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने मेले को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।

परिक्रमा समिति के अध्यक्ष अच्युत प्रपन्नाचार्य महाराज की अध्यक्षता एवं सचिव डॉ. रामनाथ ओझा के संचालन में सोमवार को आयोजित बैठक में व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सचिव के अनुसार, परिक्रमा की शुरुआत 29 नवंबर को अहिरौली स्थित अहिल्या मंदिर से होगी। इसके बाद 30 नवंबर को नदांव स्थित नारद आश्रम, एक दिसंबर को भभुअर, दो दिसंबर को बड़का गांव तथा तीन दिसंबर को चरित्रवन में धार्मिक कार्यक्रम होंगे, जहां अंतिम पड़ाव पर प्रसिद्ध लिट्टी-चोखा मेला लगेगा।