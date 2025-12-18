Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बक्‍सर के लोगों के ल‍िए खुशखबरी; इटाढ़ी गुमटी पर लगने वाले जाम से जल्‍द म‍िलेगी राहत, ओवरब्र‍िज निर्माण पर जानें अपडेट

    By Vikash Kumar Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    बक्सर के लोगों के लिए खुशखबरी है। इटाढ़ी गुमटी पर लगने वाले जाम से जल्द ही राहत मिलेगी, क्योंकि वहां ओवरब्रिज का निर्माण अब अंत‍िम चरण में है। इस परिय ...और पढ़ें

    Hero Image

    31 मार्च तक पूरा होगा इटाढ़ी ओवरब्र‍िज का काम। जागरण

    जागरण संवाददाता, बक्सर। Itadhi Overbridge: शहरवासियों के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी राहत लेकर आने वाली है। लंबे समय से प्रतीक्षित इटाढ़ी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है।

    बिहार राज्‍य पुल निर्माण निगम लिम‍िटेड (BRPNNL) के अनुसार अगले साल 31 मार्च तक कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य है। मार्च के अंत तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने के बाद इस पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। वर्तमान में पुल के दोनों तरफ पहुंच पथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस ओवरब्रिज के चालू होने से शहर का यातायात सुगम होने के साथ इटाढ़ी गुमटी पर लगने वाले घंटों के भीषण जाम से भी जनता को मुक्ति मिलेगी। रेलवे गेट बंद होने के कारण एम्बुलेंस से लेकर स्कूली बसों तक को जो परेशानी झेलनी पड़ती थी, वह अब बीते दिनों की बात हो जाएगी।

    शहर के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाला इटाढ़ी ओवर ब्रीज नए साल में खुशहाली की नई इबारत लिखने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर शहर का बाईपास कहा जाने वाला रोड का चौड़ीकरण भी उसके हिसाब से किया जा रहा है।

    बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अनुसार ओवरब्रिज का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है। अब फोकस पहुंच पथ पर है। 31 मार्च 2025 तक इसे हर हाल में पूरा कर आम जनता के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

    कहते हैं शहर के लोग 

    जाम के कारण ग्राहक बाजार आने से कतराते हैं, लेकिन अब व्यापार में इसके कारण वृद्धि की उम्मीद है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। पुल बनने के बाद नीचे की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होगी।
    - अजय तिवारी

    बक्सर का विकास तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक इटाढ़ी ओवरब्रिज जैसी आधुनिक सुविधाएं और बाईपास चौड़ीकरण की व्यवस्था एक साथ तालमेल न बिठा लें। जहां एक ओर ओवरब्रिज शहर की ''लाइफलाइन'' बनने जा रहा है। वहीं बाईपास की चौड़ी करण होने से शहर के वाहनों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी।
    - संटू राय


    हम देखते हैं कि अब कब तक एप्रोच रोड और फिनिशिंग हो रहा है। रेलवे ने तो पहले ही अपने मुख्य पुल का निर्माण कर दिया है। 31 मार्च 2025 तक सिविल वर्क पूरा कर सुरक्षा जांच के उपरांत इसे नए साल की सौगात के रूप में जनता को समर्पित कर देना चाहिए। देखते हैं पुल निर्माण विभाग अपने वादे पर कितना खरा उतरता है।
    - विद्या सागर चौबे

    इटाढ़ी गुमटी का जाम मेरे जैसे हजारों छात्रों के लिए सिरदर्द था। कई बार ट्रेन या स्कूल बस छूट जाती थी क्योंकि फाटक 15-20 मिनट तक बंद रहता है। ओवरब्रिज बनने से अब हम समय पर अपने संस्थान पहुंच सकेंगे। यह बक्सर के युवाओं के लिए शिक्षा के सफर को आसान बनाने वाला कदम है।
    - मनोज पांडेय

    - मेडिकल इमरजेंसी के वक्त यह रेलवे गेट किसी दीवार की तरह खड़ा हो जाता था। एम्बुलेंस में मरीज तड़पता रहता और हम बेबस होकर गेट खुलने का इंतजार करते थे। इस ओवरब्रिज का बनना केवल यातायात सुधार नहीं है, बल्कि यह भविष्य में कई जिंदगियां बचाने का काम करेगा।

    - गोविंद मिश्रा

    - ओवरब्रिज का बनना ऐतिहासिक है, लेकिन प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुल के नीचे और एप्रोच रोड के आसपास अतिक्रमण न फैले। अगर सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ फुटपाथ और लाइट की उचित व्यवस्था रही, तो यह बक्सर की लाइफलाइन साबित होगा।
    - ओमजी मिश्रा