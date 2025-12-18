जाम के कारण ग्राहक बाजार आने से कतराते हैं, लेकिन अब व्यापार में इसके कारण वृद्धि की उम्मीद है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। पुल बनने के बाद नीचे की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

- अजय तिवारी



बक्सर का विकास तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक इटाढ़ी ओवरब्रिज जैसी आधुनिक सुविधाएं और बाईपास चौड़ीकरण की व्यवस्था एक साथ तालमेल न बिठा लें। जहां एक ओर ओवरब्रिज शहर की ''लाइफलाइन'' बनने जा रहा है। वहीं बाईपास की चौड़ी करण होने से शहर के वाहनों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी।

- संटू राय





हम देखते हैं कि अब कब तक एप्रोच रोड और फिनिशिंग हो रहा है। रेलवे ने तो पहले ही अपने मुख्य पुल का निर्माण कर दिया है। 31 मार्च 2025 तक सिविल वर्क पूरा कर सुरक्षा जांच के उपरांत इसे नए साल की सौगात के रूप में जनता को समर्पित कर देना चाहिए। देखते हैं पुल निर्माण विभाग अपने वादे पर कितना खरा उतरता है।

- विद्या सागर चौबे



इटाढ़ी गुमटी का जाम मेरे जैसे हजारों छात्रों के लिए सिरदर्द था। कई बार ट्रेन या स्कूल बस छूट जाती थी क्योंकि फाटक 15-20 मिनट तक बंद रहता है। ओवरब्रिज बनने से अब हम समय पर अपने संस्थान पहुंच सकेंगे। यह बक्सर के युवाओं के लिए शिक्षा के सफर को आसान बनाने वाला कदम है।

- मनोज पांडेय



- मेडिकल इमरजेंसी के वक्त यह रेलवे गेट किसी दीवार की तरह खड़ा हो जाता था। एम्बुलेंस में मरीज तड़पता रहता और हम बेबस होकर गेट खुलने का इंतजार करते थे। इस ओवरब्रिज का बनना केवल यातायात सुधार नहीं है, बल्कि यह भविष्य में कई जिंदगियां बचाने का काम करेगा।

- गोविंद मिश्रा



- ओवरब्रिज का बनना ऐतिहासिक है, लेकिन प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुल के नीचे और एप्रोच रोड के आसपास अतिक्रमण न फैले। अगर सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ फुटपाथ और लाइट की उचित व्यवस्था रही, तो यह बक्सर की लाइफलाइन साबित होगा।

- ओमजी मिश्रा