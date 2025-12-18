अरुण विक्रांत, डुमरांव(बक्सर)। केंद्र सरकार की एजेंसी अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड (Alphageo (India) Limited) बक्सर जिला के सिमरी अंचल के अंर्तगत गंगा तटवर्तीय क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांवों में तेल और गैस की संभावना को देखते हुए खोज करेगा। हैदराबाद की एजेंसी अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड ने गैस और तेल की खोज के लिए सिमरी अंचल के विभिन्न 30 गांवों को च‍िह्न‍ित क‍िया है। ‘मिशन अन्वेषण‘ योजना के अंर्तगत अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड सिमरी अंचल के सिंघनपुरा, बरवत्तरा, केशोपुर, मानिकपुर, पुरंदरपुर, राजपुर कला, लक्ष्मीपुर, नागपुरा, डुमरी, चुनीटाड़, गोप भरौली, पैगंबरपुर, खरगपुर, नारायनपुर विसेन, सईहार भागर, रानीपटटी, रामपुर, दुबौली महेश, नया सिंघनपुरा, कठार, सरंगा, सिमरी समेत कुल 30 गांवों में गैस और तेल की खोज करेगा।

डीएम, एसडीओ को ल‍िखा पत्र यह खोज आत्मनिर्भर भारत पहल की कड़ी में इस राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस खोज और मूल्यांकन के लिए प्रथम चरण के 2डी सिस्मिक कार्य को लेकर अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड के पार्टी चीफ क्रू-2 सी रामकृपाल ने जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी समेत अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भेज कर तेल और गैस की नई खोज को लेकर शुरू किए जाने वाले सर्वे कार्य के दौरान सहयोग की अपील की है।

अल्फाजियो इंडिया के अधिकारी ने कहा कि यह परियोजना भारत की राष्ट्रीय उर्जा सुरक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्येश्य देश की बढ़ती उर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वदेशी तेल और गैस संसाधनों की पहचान और विकास करना है। सर्वे कार्य निर्धारित लाईन के साथ किया जाएगा। सर्वे दल प्रतिदिन करीब 5 किलो मीटर से 8 किलो मीटर की दूरी तय करेगा।