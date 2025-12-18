Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बक्सर के 30 गांवों की जमीन में तेल और गैस का भंडार! केंद्र सरकार की एजेंसी ने DM को पत्र भेज क‍िया अनुराेध

    By Arun Kumar Vikrant Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:02 PM (IST)

    बिहार के बक्सर जिले के 30 गांवों की जमीन में तेल और गैस के भंडार होने की संभावना है। केंद्र सरकार की एजेंसी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस संबंध में अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    बक्‍सर के गांवों में तेल व गैस की संभावनाओं की होगी खोज। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    अरुण विक्रांत, डुमरांव(बक्सर)। केंद्र सरकार की एजेंसी अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड  (Alphageo (India) Limited) बक्सर जिला के सिमरी अंचल के अंर्तगत गंगा तटवर्तीय क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांवों में तेल और गैस की संभावना को देखते हुए खोज करेगा।

    हैदराबाद की एजेंसी अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड ने गैस और तेल की खोज के लिए सिमरी अंचल के विभिन्न 30 गांवों को च‍िह्न‍ित क‍िया है। ‘मिशन अन्वेषण‘ योजना के अंर्तगत अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड सिमरी अंचल के सिंघनपुरा, बरवत्तरा, केशोपुर, मानिकपुर, पुरंदरपुर, राजपुर कला, लक्ष्मीपुर, नागपुरा, डुमरी, चुनीटाड़, गोप भरौली, पैगंबरपुर, खरगपुर, नारायनपुर विसेन, सईहार भागर, रानीपटटी, रामपुर, दुबौली महेश, नया सिंघनपुरा, कठार, सरंगा, सिमरी समेत कुल 30 गांवों में गैस और तेल की खोज करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीएम, एसडीओ को ल‍िखा पत्र 

    यह खोज आत्मनिर्भर भारत पहल की कड़ी में इस राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस खोज और मूल्यांकन के लिए प्रथम चरण के 2डी सिस्मिक कार्य को लेकर अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड के पार्टी चीफ क्रू-2 सी रामकृपाल ने जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी समेत अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भेज कर तेल और गैस की नई खोज को लेकर शुरू किए जाने वाले सर्वे कार्य के दौरान सहयोग की अपील की है।

    अल्फाजियो इंडिया के अधिकारी ने कहा कि यह परियोजना भारत की राष्ट्रीय उर्जा सुरक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्येश्य देश की बढ़ती उर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वदेशी  तेल और गैस संसाधनों की पहचान और विकास करना है। सर्वे कार्य निर्धारित लाईन के साथ किया जाएगा। सर्वे दल प्रतिदिन करीब 5 किलो मीटर से 8 किलो मीटर की दूरी तय करेगा।

    सिमरी अंचल क्षेत्र में तेल और गैस की संभावनाओं की खोज की दिशा में सर्वे करने वाली अल्फाजियो इंडिया के बारे में संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराया जा चुका है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रशासन सहयोग को सचेष्ट है।

    राकेश कुमार, अनुमंडलाधिकारी,डुमरांव 