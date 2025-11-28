Language
    Buxar News: राजद नेता अर्जुन यादव हत्याकांड का मुख्य शूटर गिरफ्तार, राइफल और कारतूस बरामद

    By Ashok Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    बक्सर में राजद नेता अर्जुन यादव की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से राइफल और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शूटर की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर हुई है।

    राजद नेता अर्जुन यादव हत्याकांड का मुख्य शूटर गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बक्सर। मुफस्सिल थाना अंतर्गत चौसा पावर प्लांट के गेट पर छह माह पूर्व राजद नेता अर्जुन यादव की हत्या के मुख्य शूटर गाजीपुर के बरेसर थाना क्षेत्र निवासी निखिल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर इटाढ़ी के शुक्रवलिया निवासी हत्या में शामिल बीरु उपाध्याय के भाई विक्की उपाध्याय घर से पुलिस ने एक कट्टा और एक राइफल के अलावा छह कारतूस समेत 80 खोखा बरामद किया है।

    पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि हत्या की यह वारदात 26 मई को अंजाम दी गई थी, जिसमें बाइक सवार तीन शूटरों ने पावर प्लांट में कोयले के ठेकेदारी के विवाद में अर्जुन यादव की पावर प्लांट के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

    इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता मनोरंजन पांडेय समेत छह लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। दो शूटरों दिनेश यादव और निखिल यादव की गिरफ्तारी बाकी थी। इस बीच सूचना मिली कि निखिल यादव इलाज कराने के लिए बक्सर आया हुआ है।

    एसडीपीओ गौरव मांडेय के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल छापेमारी की गई और निखिल यादव को आईटीआई मैदान के पास गिरफ्तार कर लिया गया।

    पुलिस की पूछताछ में निखिल यादव ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार उसने शुक्रवलिया निवासी बीरु उपाध्याय के घर में उनके भाई विक्की उपाध्याय के पास छिपाकर रख दिया था। विक्की उपाध्याय के घर जब छापेमारी की गई, तो मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा के अलावा एक राइफल भी बरामद किया गया है। इस दौरान मौके से हथियारों के साथ छह कारतूस के अलावा 80 खोखा बरामद किया गया है।

    एक शूटर की गिरफ्तारी बाकी

    एसपी ने बताया कि जिन तीन शूटरों ने मिलकर अर्जुन यादव को गोली मारी थी, उनमें अभिषेक कुमार राय, निखिल यादव और दीपक यादव शामिल थे। इनमें से अभिषेक कुमार राय को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि निखिल यादव अब गिरफ्तार हुआ। वहीं तीसरे फरार शूटर दिनेश यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है।

    शूटर निखिल यादव पर 13 आपराधिक मामले दर्ज

    एसपी ने बताया कि शूटर निखिल यादव काफी शातिर किस्म का अपराधी है तथा उसके खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि, चौसा हत्याकांड के अलावा अब तक उसने जितने भी अपराध किए हैं, वे सारे यूपी के बरेसर और कासिमाबाद थानों में दर्ज हैं। वहीं शुक्रवलिया निवासी विक्की उपाध्याय के खिलाफ इटाढ़ी और मुफस्सिल थाने में एक-एक मामला दर्ज है।

    छापेमारी टीम में कौन-कौन शामिल?

    अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ गौरव पांडेय के नेतृत्व में गठित टीम में डीआइयू प्रभारी पु निरीक्षक सुधीर कुमार, डीआइयू के एसआई चंदन कुमार, इटाढ़ी थानाध्यक्ष सोनू कुमार पासवान, मुफस्सिल थाना के एसआई चंदन कुमारके अलावा इटाढ़ी पुलिस और डीआइयू टीम के जवान शामिल थे। एसपी ने बताया कि टीम में शामिल सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा।