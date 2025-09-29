Bihar Teacher News: हेडमास्टर पद पर प्रमोट टीचर्स को मिली पोस्टिंग, 15 दिनों में ज्वाइनिंग का ऑर्डर

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिला शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक के पद पर प्राेन्नत शिक्षकों का पदस्थापन विभिन्न विद्यालयों में किया है। इससे शिक्षकों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना विष्णुकांत राय ने इसकी सूची जारी कर दी है। साथ ही पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर सभी को नव पदस्थापित विद्यालयों में योगदान का निर्देश दिया है।

डीपीओ ने कहा है कि निर्धारित समयावधि के अंदर संबंधित विद्यालय में योगदान करने पर ही प्रोन्नति मान्य होगी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति निर्वाचन कार्य में की गई है, तो वे कार्य समाप्ति के उपरांत ही नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करेंगे।

डीपीओ ने 15 दिनों के अंदर नव पदस्थापित सभी 221 प्रधानाध्यापकों को विद्यालय में योगदान देने के पश्चात इसकी सूचना अविलंब संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देने के लिए कहा है।

डीपीओ ने कहा है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना द्वारा वेतन निर्धारण के उपरांत जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात ही वर्धित वेतन देय होगा एवं विद्यालय में योगदान की तिथि से वित्तीय लाभ मान्य होगा। भविष्य में किसी भी समय शैक्षाणिक, प्रशैक्षाणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र विभागीय नियमों के प्रतिकूल या फर्जी पाए जाने पर प्रोन्नति रद करते हुए यथोचित कार्रवाई की जाएगी एवं इससे संबंधित भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

डीपीओ स्थापना ने कहा है कि उक्त प्रोन्नति न्यायालय के न्याय निर्णय एवं विभागीय आदेशों से प्रभावित होगी। प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता यतींद्र कुमार चौबे ने प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापन होने पर हर्ष जताया है।