Buxar News: कुशलपुर हॉल्ट पर उत्पाद पुलिस पर हमला, चेन पुलिंग कर ट्रेन से उतारी शराब
बक्सर के कुशलपुर हॉल्ट पर उत्पाद पुलिस की टीम पर हमला हुआ। शराब तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर तस्करों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोककर हमला किया, जब पुलिस ने उन्हें शराब उतारने से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। सोमवार की सुबह कुशलपुर हरनाहा हॉल्ट उस समय तनावपूर्ण माहौल में बदल गया, जब अवैध शराब की तस्करी को रोकने पहुंची मद्य निषेध टीम पर तस्करों ने अचानक पथराव कर दिया। घटना इतनी तेज और अप्रत्याशित थी कि कुछ ही क्षणों में हॉल्ट परिसर रणक्षेत्र जैसा दिखाई देने लगा। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन तस्कर अफरातफरी का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।
मिली जानकारी के अनुसार, डुमरांव मद्य निषेध थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि डाउन संघमित्रा एक्सप्रेस के जरिए भारी मात्रा में अवैध शराब लाई जा रही है।
सूचना मिलते ही उत्पाद टीम सुबह-सुबह ही कुशलपुर हॉल्ट पहुंच गई। ठीक उसी समय ट्रेन में कथित रूप से चेन पुलिंग कर शराब से भरे बैग नीचे उतारे जा रहे थे। टीम ने जब तस्करों को घेरने की कोशिश की, तभी तस्करों ने रेलवे ट्रैक किनारे पड़े पत्थरों से हमला कर दिया।
आकस्मिक हमले के कारण टीम को कुछ पल के लिए पीछे हटना पड़ा और इसी बीच तस्कर मौके से चंपत हो गए। हालांकि टीम ने रेलवे ट्रैक के पास से एक बैग बरामद किया है जिसमें शराब भरी मिली है। बैग में कितनी मात्रा में शराब थी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
घटना की पुष्टि करते हुए उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल ने बताया कि टीम पूरी तरह सुरक्षित है और फरार तस्करों की पहचान के लिए तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जांच जारी है।
उन्होंने इसे संगठित तस्करी गिरोह की सोची-समझी प्रतिक्रिया करार देते हुए बताया कि शराबबंदी के बाद तस्कर लगातार नए तरीके अपना रहे हैं और चेन पुलिंग कर शराब उतारना भी उन्हीं की योजनाओं का हिस्सा है।
