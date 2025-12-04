बक्सर के ब्रह्मपुर में बिना सर्वे–सुनवाई लागू हुआ होल्डिंग टैक्स ... जनता पर तीन साल का बोझ, नियमों की उड़ाई गई धज्जियां

संवाद सहयोगी, ब्रह्मपुर (बक्सर)। नगर पंचायत ब्रह्मपुर में होल्डिंग टैक्स को लेकर विभागीय अधिकारियों की मनमानी अब खुले तौर पर सामने आने लगी है। लगभग तीन वर्षों से लंबित पड़े होल्डिंग टैक्स निर्धारण को बिना किसी सर्वे, जनसुनवाई या आपत्ति-सुझाव की प्रक्रिया अपनाए ही लागू कर दिया गया। इतना ही नहीं, अचानक जारी आदेश में लोगों को तीन वर्षों का बकाया टैक्स भी एक साथ जमा करने का फरमान सुना दिया गया, जिससे स्थानीय लोग हैरान और नाराज हैं।

ग्रामीण माहौल वाले ब्रह्मपुर नगर पंचायत में शहरी विकास का स्वरूप न के बराबर दिखने के बावजूद भारीभरकम टैक्स लागू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें न तो टैक्स प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई और न ही आम सभा बुलाकर योजनाओं से अवगत कराया गया। कई लोग यह भी नहीं जानते कि होल्डिंग टैक्स किस आधार पर, किस दर से और किन सड़कों या मोहल्लों के लिए निर्धारित किया गया है। बताया जाता है कि विभाग ने जल्दबाजी में नियम-कानून की अनदेखी करते हुए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव तो पारित करा लिया, लेकिन उसके बाद अनिवार्य जनसुनवाई प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। न अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया और न ही लोगों की राय या आपत्तियाँ दर्ज की गईं। नागरिक मंच के नागेंद्र मोहन सिंह ने बताया कि कर निर्धारण में वाणिज्यिक, आवासीय और परती भूमि सभी के लिए सबसे अधिक रेट तय कर दिया गया है, वह भी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना। इससे क्षेत्र में आक्रोश बढ़ गया है।

होल्डिंग टैक्स निर्धारण में सड़कों के वर्गीकरण को लेकर भी मनमानी का आरोप लगाया जा रहा है। नगर पंचायत ने प्रधान मुख्य सड़क पर वाणिज्यिक के लिए 22 रुपये, अन्य के लिए 14 रुपये और आवासीय के लिए 7 रुपये प्रति वर्ग फीट टैक्स तय किया है।