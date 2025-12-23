Language
    हाई बीपी और शुगर के मरीज रहें सावधान; बक्‍सर के डॉक्‍टर की सलाह-अनावश्यक घर से बाहर न निकलें

    By Rajesh Tiwari Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:21 PM (IST)

    ठंड में सेहत के प्रत‍ि सजगता जरूरी। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बक्सर। सर्दी का मौसम हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उच्च रक्तचाप (High BP) और मधुमेह (Diabetes) रोगियों के लिए यह समय विशेष सावधानी बरतने का है।

    अत्यधिक ठंड और तेज हवाएं इन दोनों रोगों को गंभीर बना सकती हैं और साथ ही स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। चिकित्सक इस बात की सलाह देते हैं कि इन रोगियों को इस मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।

    चिकित्सक कहते हैं, जब तापमान गिरता है, तो रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है।शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. विंध्याचल सिंह कहते हैं, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। 

    क्योंकि इससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जो दिल की बीमारी, स्ट्रोक, और किडनी के नुकसान का कारण बन सकता है।

    चिकित्सक के अनुसार, ठंड में उच्च रक्तचाप के रोगियों को गर्म और आरामदायक स्थानों पर रहना चाहिए और नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करनी चाहिए।

    दूसरी तरफ मधुमेह रोगियों को ठंड में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे रक्त में शर्करा का स्तर असामान्य रूप से बढ़ सकता है या घट सकता है।

    सर्दी के मौसम में शरीर के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, और अगर किसी को ठंड के कारण सर्दी लग जाती है तो शरीर की इन्सुलिन का प्रभाव भी कम हो सकता है।

    इसके अलावा, ठंड में पैरों में सूनापन या घाव का खतरा भी बढ़ जाता है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस परिस्थिति में उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोगियों को घर के अंदर सुरक्षित और गर्म वातावरण में रहना चाहिए।

    उन्हें नियमित रूप से दवाइयां लेनी चाहिए और चिकित्सक से संपर्क में रहना चाहिए। रक्तचाप और रक्त शर्करा की निगरानी करनी चाहिए तथा घर से बाहर निकलते समय पर्याप्त गर्म कपड़े पहनना चाहिए और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।