जागरण संवाददाता, बक्सर। Green Field 4lane Road: बक्सर-चौसा-मोहनिया राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच–319 ए के बक्सर-चौसा खंड पर ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद प्रबल हो गई है। यह सड़क बक्सर के साथ चौसा शहर के लिए भी न्यू बाईपास के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने में निर्माण एजेंसी जुट गई है। वर्तमान में सड़क निर्माण साइट के सीमांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिला प्रशासन का दावा है कि अहिरौली, जासो, पांडेयपट्टी एवं रहसीचक मौजा में चार किलोमीटर से अधिक लंबाई में सीमांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

एक सप्ताह के अंदर 12 किलोमीटर में सीमांकन कर लेने का दावा किया जा रहा है। दीगर बात है कि बाईपास रोड के निर्माण के लिए चिह्नित काफी जमीन पर संबंधित रैयतों ने खरीफ की फसल भी नहीं लगाई थी।

फसल कटने का हो रहा इंतजार जिला प्रशासन का दावा है कि सड़क निर्माण को गति देने के लिए धान की फसल कटने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे-जैसे सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित खेतों में फसल कटती जा रही है, सीमांकन कर सड़क को कब्जे में लिया जा रहा है।

साथ ही संबंधित किसानों से अपील की जा रही है कि वे अगली फसल इन खेतों में नहीं लगाएं। साथ ही, सभी रैयतों से अपील की गई है कि मुआवजा भुगतान प्राप्त करने हेतु अधिगृहित भूमि से संबंधित आवश्यक कागजात शीघ्र ही भू-अर्जन कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। भू-अर्जन कार्यालय की ओर से विभिन्न मौजों में आवेदन प्राप्ति एवं दस्तावेज संकलन हेतु विशेष कैंपों का आयोजन भी किया जा रहा है।

एनएच 319ए के विकास का दूसरा चरण बक्सर-चौसा-मोहनिया एनएच 319ए को आरा-मोहनिया एनएच 319 के विकल्प के तौर पर विकसित किया जा रहा है। एनएच 319 की तरह ही एनएच 319 ए के माध्यम से भी मोहनिया से बक्सर होते हुए आरा पहुंचा जा सकता है।

एनएच 319ए का विकास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी के उपरांत राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत एनएच डिवीजन के माध्यम से दो चरणों में कराया जा रहा है। पहले चरण में मोहनिया से लेकर सिकरौल गांव के सामने तक दो लेन सड़क का निर्माण कराया गया है। यह कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में सिकरौल से बनारपुर और अखौरीपुर गोला होते हुए फोरलेन सड़क बनाई जाएगी।

अखौरीपुर गोला से अहिरौली तक पूर्णत: नई सड़क इस परियोजना के तहत अखौरीपुर गोला से अहिरौली तक पूरी तरह नई यानी ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाना है। यह सड़क अखौरीपुर गोला के समीप से शुरू होगी और आगे तक न्यायीपुर, चुन्नी, मिल्की, चकरहंसी, गुरदास मठिया मोड़, नदांव रेलवे क्रासिंग और कतकौली गांव के पूरब से होते हुए अहिरौली स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के सामने पटना-बक्सर एनएच 922 से मिलेगी।