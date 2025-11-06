Language
    बक्सर की 4 विधानसभाओं के हर मतदान केंद्र पर 24×7 होगी लाइव वेबकास्टिंग, चुनाव आयोग की रहेगी नजर

    By Rajesh Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:11 AM (IST)

    बक्सर जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर 24 घंटे लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। चुनाव आयोग मतदान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेगा ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। वेबकास्टिंग से मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी अनियमितता को तुरंत पकड़ा जा सकेगा।

    बूथों की लाइव वेबकास्टिंग को लेकर प्रशासन अलर्ट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बक्सर। गुरुवार को होने वाले मतदान को लेकर समाहरणालय स्थित जिला नियंत्रण कक्ष में बुधवार को वेबकास्टिंग व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिदिन 24×7 शिफ्टों में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा चारों विधानसभाओं– 199 ब्रह्मपुर, 200 बक्सर, 201 डुमरांव एवं 202 राजपुर (अजा) के सभी मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग प्राप्त की जा रही है।

    जिला नियंत्रण कक्ष में विधानसभा 202 राजपुर (अजा) के सामान्य प्रेक्षक विवेकानन्दन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. विद्यानंद सिंह तथा पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था एवं वेबकास्टिंग लाइव फीड का सम्यक अवलोकन किया।

    वेबकास्टिंग टीम को बूथ से प्राप्त फीड की क्वालिटी, नेटवर्क स्थिरता, ट्रबलशूटिंग की व्यवस्था तथा त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जिला नियंत्रण कक्ष में विधानसभा-वार 06-06 हंटिंग लाइन स्थापित हैं तथा प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा सभी बूथों की रियल टाइम निगरानी की जा रही है।

    बताया कि उक्त नंबरों पर निर्वाचन संबंधी किसी भी आपात सूचना या शिकायत के लिए तुरंत संपर्क किया जा सकता है। बताया कि तकनीकी कारण से किसी बूथ पर वेबकास्टिंग में कठिनाई आने पर तत्काल को-आर्डिनेशन कर सिस्टम को पुनः री-स्टोर करने के लिए विशेष सेल भी सक्रिय है।

    जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मतदान दिवस पर किसी भी परिस्थिति में वेबकास्टिंग मानिटरिंग में कोई व्यवधान न आए और मतदान दिवस के दौरान प्राप्त सभी इनपुट पर त्वरित व प्रभावी रिस्पांस सुनिश्चित किया जाए।

    पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा प्रबंधन एवं संवेदनशील बूथों पर विशेष सतर्कता रखने को कहा। सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि वेबकास्टिंग निगरानी मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और वास्तविक समय पर्यवेक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है।

    ये हैं जिला नियंत्रण कक्ष में सक्रिय हंटिंग नंबर

    199 — ब्रह्मपुर
    06183-222054, 06183-295023, 06183-295102, 06183-295092, 06183-295096, 06183-295114

    200 — बक्सर
    06183-295073, 06183-295082, 06183-295087, 06183-295088, 06183-295107, 06183-295098

    201 — डुमरांव
    06183-295079, 06183-295103, 06183-295109, 06183-295090, 06183-295091, 06183-295113

    202 — राजपुर (अजा)
    06183-295076, 06183-295083, 06183-295084, 06183-295104, 06183-295097, 06183-295112