संवाद सहयोगी, ब्रह्मपुर(बक्सर)। प्रखंड परिसर में शनिवार को पहली बार जिलाधिकारी साहिला ने जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर एक निगरानी कोषांग (Monitoring Cell) का गठन किया गया है और उसका फोन नंबर भी जारी किया जाएगा। आम जनता किसी भी तरह की समस्याओं की जानकारी इस फोन नंबर पर दे सकती है और एक सप्ताह के अंदर ही समस्याओं के निष्पादन का प्रयास प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों के पास दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को समाहरणालय में भी उनके द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। पदभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी ने पहली बार ब्रह्मपुर से ही जनता दरबार का शुभारंभ करते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा।

मॉडल जिला बनाया जाएगा बक्‍सर वहीं उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने कहा कि बक्सर को चमकता हुआ एक माॅडल जिला बनाया जाएगा। अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह ने कहा कि माॅनिटरिंग सेल मामलों के निष्पादन करने की दिशा में भी कार्य करेगा।