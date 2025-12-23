जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की दो साल पुरानी घटना में विशेष पाॅक्सो न्यायालय का फैसला कई सबक देने वाला है। किशोर उम्र के बच्चे-बच्चियां कम उम्र में भटक रहे हैं, इसका भी यह मामला सटीक उदाहरण है।

न्यायालय ने इस मामले में पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही पीड़िता को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। दिलचस्प यह है कि इस मामले का मुख्य आरोपित भी नाबालिग ही था, जिसका मामला अभी किशोर न्याय परिषद के अंतर्गत है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान भी कई ऐसे विचित्र पहलू सामने आए। इस मामले में पीड़िता की मां के बयान पर थाने में प्राथमिकी कराई गई थी, लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो मामले की सूचक यानी पीड़िता की मां ने अपना बयान बदल दिया।

नाबालिग ने क‍िया दुष्‍कर्म फिर क‍िया दूसरों के हवाले पाॅक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपित नाबालिग लड़के ने शादी का झांसा देकर 15 वर्षीय पीड़िता को फंसाया। उसने पहले खुद बलात्कार किया, फिर पीड़िता को अन्य आरोपितों के हवाले कर दिया। नाबालिग का मामला किशोर न्याय परिषद को भेजा गया, जबकि बाकी पांच वयस्कों पर विशेष पाॅक्सो अदालत में मुकदमा चला। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां ने अचानक पलटी मारी। दोनों ने कुछ आरोपितों को निर्दोष बताया और 'समझौता' करने की बात कही। इससे न्यायालय को आशंका हुई कि परिवार पर भारी दबाव था। हालांकि अदालत ने इस पर भरोसा नहीं किया और पीड़िता के शुरुआती बयान, चिकित्सीय साक्ष्य तथा अन्य 10 गवाहों के बयानों को आधार बनाकर दोष सिद्ध किया। चिकित्सीय जांच में पीड़िता की उम्र 16-17 वर्ष के बीच पाई गई। इसके आधार पर पाक्सो अधिनियम की गंभीर धाराओं को लागू किया। पीड़िता को आरोपित शिव बिलास राम के किराए के कमरे से बरामद किया गया था, जहां तीन दिनों तक उसे बंधक रखा गया।

अभियोजन की ओर से 10 लोगों की गवाही इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसकी मां, दो महिला पड़ोसी, एक महिला सहित तीन डाॅक्टर, केस के दो अलग-अलग अनुसंधान अधिकारी और विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक का बयान दर्ज कराया गया।