Buxar News: अब हर घंटे बजेगी घंटाघर की घड़ी, रात 11 बजे तक सुनाई देगा सायरन

जागरण संवाददाता, बक्सर। शहरवासियों के लिए खुशखबरी है। आदर्श थाना के पास स्थित वर्षों से बंद पड़ी घंटाघर की घड़ी को आखिरकार ठीक कर दिया गया है। लंबे समय से बंद रही इस ऐतिहासिक घड़ी के सुधरने से अब न केवल घंटाघर का गौरव लौट आया है, बल्कि नागरिकों को समय की सटीक जानकारी भी मिल रही है।

इसे दुरुस्त करने के लिए दिल्ली से विशेष कारीगरों की टीम बक्सर पहुंची है, जिन्होंने कई दिनों की मेहनत के बाद घड़ी को फिर से चालू कर दिया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि इस घड़ी में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है।

पूरी घड़ी को जीपीएस सिस्टम से जोड़ दिया गया है, जिससे समय अपने आप सटीक बना रहेगा। समय कम-ज्यादा होने की समस्या अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा घड़ी के भीतर आकर्षक लाइटें भी लगाई गई हैं, जिससे यह रात में भी चमकती हुई दिखाई देगी।

घड़ी में लगाया गया सायरन इससे जहां राहगीरों को रात में समय देखने में आसानी होगी, वहीं शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। नगर प्रबंधक नीरज झा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब हर घंटे घड़ी की घंटी बजेगी और साथ ही सायरन की आवाज भी सुनाई देगी। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक यह सायरन पूरे इलाके में अपना प्रभाव छोड़ता रहेगा।

इसके लिए एम्पलीफायर मशीन भी लगाई जा रही है, ताकि घंटी और सायरन की आवाज दूर तक सुनाई दे सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। सिर्फ समय बताने तक ही यह पहल सीमित नहीं रहेगी। नगर परिषद इस घड़ी पर एक आधुनिक साउंड सिस्टम लगाने की भी योजना तैयार कर रही है।

योजनाओं के प्रसारण में मिलेगी मदद इसके माध्यम से नगर परिषद की विभिन्न योजनाओं, स्वच्छता से जुड़े संदेशों एवं अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं को पूरे क्षेत्र में प्रसारित किया जा सकेगा। इससे न केवल लोगों को जरूरी सूचनाएं समय पर मिलेंगी, बल्कि नगर परिषद की गतिविधियों की जानकारी भी आमजन तक आसानी से पहुंच सकेगी।