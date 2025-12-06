बक्सर में गरजा बुलडोजर, स्टेशन रोड पर से हटाया गया अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, बक्सर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर परिषद की अतिक्रमण हटाओ टीम ने शुक्रवार दोपहर स्टेशन रोड पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस चौकी के पास से शुरू हुई इस मुहिम में नगर परिषद का बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर जमकर गरजा, जिससे स्टेशन रोड का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमण मुक्त हो गया। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई पूरी तरह से व्यवस्थित थी। नप के अमीन कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे।

जिस दिशा में नप अमीन की उंगली उठती पीछे चल रही जेसीबी मशीन तुरंत उस अवैध ढांचे को साफ कर देती। इस कार्रवाई के दौरान रोड के किनारे रखे अस्थायी खोमचे, काउंटर और सड़क पर पसरे सामानों को तेजी से हटाया गया।

अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने स्पष्ट लोगों से कह दिया कि सार्वजनिक सड़क पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे राहगीरों और वाहनों दोनों को भारी असुविधा होती है। मौके पर 'निहोरा' करने वालों को चेतावनी कार्रवाई के दौरान कई छोटे दुकानदार और ठेले वाले मौके पर मौजूद दिखे। वे नगर परिषद के अधिकारियों से निहोरा करते दिखे। टीम ने ऐसे लोगों के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई और उन्हें अपना सामान तुरंत हटाने की कड़ी हिदायत के साथ छोड़ दिया।

उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा सड़क पर सामान पाया गया तो बिना किसी सूचना के जब्त कर लिया जाएगा। इसके विपरीत जो लोग मौके पर मौजूद नहीं थे और उनका सामान सड़क पर पसरा हुआ था। उस सामग्री को साथ चल रहे नगर परिषद के ट्रैक्टर पर लाद दिया गया। अतिक्रमण हटाओ टीम का संकेत साफ था कि भविष्य में लापरवाही बरतने वालों पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। यातायात सुधारने की पहल स्टेशन रोड शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। और यहां का अतिक्रमण लंबे समय से यातायात जाम का मुख्य कारण बना हुआ था। पहले मेन रोड, पीपी रोड तब स्टेशन रोड में नगर परिषद की इस कार्रवाई से स्थानीय निवासियों और यात्रियों ने राहत की सांस ली है।