पार्टी से लौटते समय हादसा, बक्सर में बेकाबू होकर नहर की पुलिया से नीचे गिरी बाइक; दो युवकों की मौत
बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में बिजौली स्थित नहर की पुलिया के पास शनिवार देर रात सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। दोनों एक पार्टी से लौट रहे थे ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, राजपुर (बक्सर)। स्थानीय थाना क्षेत्र के बिजौली स्थित नहर की पुलिया के पास शनिवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई।
दोनों किसी पार्टी से घर लौट रहे थे। हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। थानाध्यक्ष निवास कुमार ने आशंका जताई कि संभवत: कोहरे के कारण बाइक सवारों को सड़क का अंदाजा नहीं हो सका और बाइक पुलिया से कई फीट नीचे नहर के किनारे गिर गई।
मृतकों की पहचान ननउरा गांव निवासी 22 वर्षीय राजू चौधरी (पिता महेंद्र चौधरी) और 21 वर्षीय आर्यन पासवान (पिता शिवजी पासवान) के रूप में हुई है। दोनों एक ही बाइक पर सवार थे। पुलिया के पास बाइक अनियंत्रित होकर ऊंचाई वाले सपंर्क पथ से सीधे नीचे गिर गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
राजपुर थानाध्यक्ष के अनुसार, रात्रि गश्त पर निकली 112 टीम के एएसआई प्रवीण कुमार दुबे और उनके साथियों को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही राजू चौधरी ने दम तोड़ दिया। आर्यन पासवान ने अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली।
सूचना मिलते ही मृतकों के स्वजन सदर अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है।
कोहरे के कारण शुक्रवार की रात हुए थे चार हादसे
बीते दो दिनों से कोहरा घना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण रात के वक्त सड़क हादसों की संख्या बढ़ गई है। शुक्रवार की रात अकेले नया भोजपुर थाना क्षेत्र में चार सड़क हादसे हुए थे। इनमें से तीन तो अकेले पटना-बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 922 पर हुए थे। इनमें से एक हादसे में चालक की मौत तक हो गई थी।
प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी शशिकांत पासवान ने घने कोहरे को देखते हुए रात के समय वाहन चालकों को विशेष रूप से सावधान होकर नियंत्रित गति सीमा में चलने, लाइटों को दुरस्त रखने और परिवहन नियमों का पालन करने की अपील की है।
