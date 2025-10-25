Language
    Buxar News: फायरिंग से दहला छोटका लहना गांव, पुलिस ने पांच को पकड़ा

    By Srikant Dubey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र के छोटका लहना गांव में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी-डंडों और गोलीबारी में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन को सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक रिवाल्वर और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और पांच लोगों को हिरासत में लिया है। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, सिमरी (बक्सर)। सिमरी थाना क्षेत्र के छोटका लहना गांव में शुक्रवार की रात अचानक तनावपूर्ण माहौल बन गया, जब पूर्व के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए।

    मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों ओर से लाठी-डंडों, धारदार हथियारों के साथ-साथ गोलीबारी तक की नौबत आ गई। इस वारदात में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घटना में चंदन सिंह के बांह में गोली लग गई, जबकि राम तपस्या सिंह, राहुल सिंह, सुतीक्षण सिंह, बबन सिंह, प्रभावती देवी एवं राकेश कुमार सिंह बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं।

    सभी घायलों को आनन-फानन में ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरी लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए राहुल सिंह, राकेश कुमार सिंह एवं चंदन सिंह को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

    घटना की जानकारी मिलते ही सिमरी थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से एक रिवाल्वर एवं पांच जिंदा कारतूस बरामद किया है।

    साथ ही दोनों पक्षों के पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पूर्व में हुए सोने की चेन की चोरी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है।

    फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से बयान ले रही है और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गांव में इस घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि, पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है।