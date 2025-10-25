Buxar News: फायरिंग से दहला छोटका लहना गांव, पुलिस ने पांच को पकड़ा

संवाद सहयोगी, सिमरी (बक्सर)। सिमरी थाना क्षेत्र के छोटका लहना गांव में शुक्रवार की रात अचानक तनावपूर्ण माहौल बन गया, जब पूर्व के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों ओर से लाठी-डंडों, धारदार हथियारों के साथ-साथ गोलीबारी तक की नौबत आ गई। इस वारदात में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना में चंदन सिंह के बांह में गोली लग गई, जबकि राम तपस्या सिंह, राहुल सिंह, सुतीक्षण सिंह, बबन सिंह, प्रभावती देवी एवं राकेश कुमार सिंह बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को आनन-फानन में ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरी लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए राहुल सिंह, राकेश कुमार सिंह एवं चंदन सिंह को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया।