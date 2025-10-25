Bihar Assembly Elections : नीतीश का वादा, पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी व रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूलवश कुछ महीने के लिए राजद को साथ में रख लिया था, पर जब गड़बड़ी करने लगा तो हटा दिया। अब कभी इधर-उधर नहीं करेंगे। अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2.58 हजार शिक्षकों की बहाली की गई है। राज्य के सभी 27 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा चुकी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि अब प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिमाह 11,500 से अधिक मरीजों की चिकित्सा हो रही है।



उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी दी है और आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 50 फीसदी आरक्षण व स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जीविका दीदियों का सर्वांगीण विकास इसका उदाहरण है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके साथ ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी गई है। उन्होंने कहा कि हर घर की एक महिला को रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये तक की सहायता दी जा रही है।



नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि बिहार के विकास में केंद्र से भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 'विपक्ष सिर्फ परिवारवाद में सिमट कर रह गया है, जबकि हमलोग सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2005 के पहले बिहार में ‘जंगल राज’ था, लेकिन अब कानून का राज स्थापित है। उन्होंने कहा कि बक्सर जिले के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं।



सभा में उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे शाहाबाद क्षेत्र के 22 एनडीए उम्मीदवारों को विजयी बनाने का आह्वान किया। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि एनडीए में मुख्यमंत्री को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।



मंच पर डुमरांव विधानसभा प्रत्याशी राहुल सिंह, बक्सर से भाजपा प्रत्याशी आनंद मिश्रा, राजपुर सुरक्षित सीट से प्रत्याशी संतोष निराला और ब्रह्मपुर से लोजपा प्रत्याशी हुलास पांडेय समेत अन्‍य नेता उपस्‍थ‍ित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोजपा के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने की जबकि संचालन जदयू जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने किया।













