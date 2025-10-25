चुनावी मौसम में पेट है असली वोटर, नाश्ता इधर, खाना उधर, जीत की गारंटी भरपेट भोजन!

जागरण संवाददाता, बक्सर। विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है और इसके साथ ही कुछ खास लोगों के पेट भी फुल ट्यूनिंग पर हैं। शहर के राजनीतिक गलियारों में अब मुद्दे नहीं, मेन्यू की चर्चा है। कौन-सा पार्टी कार्यालय में सुबह का नाश्ता अच्छा है और किसके यहां दोपहर का खाना ज्यादा स्वादिष्ट, यही अब लोकतंत्र का असली एजेंडा बन गया है।

सुबह आठ बजे कुछ अनुभवी चुनावी नागरिक घर से निकलते हैं। पहले पड़ाव पर पहुंचते ही चाय, बिस्कुट और नमकीन का दौर चलता है। नेता जी का भाषण अभी शुरू भी नहीं हुआ होता कि प्लेटें साफ हो जाती हैं और ये जनता का प्रतिनिधि वर्ग अगला टारगेट तय कर लेता है अब चलो दूसरे दफ्तर, वहां आज पूड़ी-सब्जी की व्यवस्था है।

दो प्लेट पकौड़े आते-आते विकास खुद पीछे छूट जाता दोपहर तक ये जनता इतनी मेहनत कर लेती है कि मानो पूरा चुनावी प्रचार अकेले इसी ने संभाल रखा हो। खाना खाते हुए सब एक सुर में कहते हैं, “भाई साहब, इस बार जीत तो आपकी ही तय है!” इतना सुनते ही पार्टी कार्यकर्ता भी प्रसन्न और पेट भी तृप्त।

शाम होते-होते इनका काफिला किसी तीसरे दल के दफ्तर में पहुंच जाता है, जहां चाय के साथ पकौड़े मिलते हैं और “विकास” पर चर्चा इतनी गहरी होती है कि अगले दो प्लेट पकौड़े आते-आते विकास खुद पीछे छूट जाता है।