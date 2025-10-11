बिहार में आचार संहिता को लेकर पहली कार्रवाई, भाजपा नेता पर चला चुनाव आयोग का हंटर
बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने भाजपा नेता के खिलाफ पहली कार्रवाई की है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, बक्सर। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी वाहन पर बगैर किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति के किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लगाना चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के साथ ही संज्ञेय और दंडनीय अपराध है।
शुक्रवार को उड़नदस्ता टीम की निगरानी के दौरान एक कार पर भाजपा का झंडा लगा देख जब्त कर लिया गया। इस संबंध में सदर सीओ राहुल कुमार के बयान पर नगर थाना में बकायदा प्राथमिकी कराई गई है।
सदर सीओ के अनुसार शुक्रवार को उड़नदस्ता टीम भ्रमणशील थी, तभी ज्योति चौक पर भाजपा की झंडा लगी एक कार नजर आते ही उसे रोककर पूछताछ की गई।
कार में सवार यूपी के बलिया जिला अंतर्गत सुखपुरा निवासी चालक विमलेश कुमार वर्मा से पूछताछ करने पर वे झंडा लगाने की अनुमति पत्र नहीं दिखा सके। इसलिए विधिवत कार्रवाई करते हुए उनकी कार को जब्त कर नगर थाना को सुपुर्द करते हुए प्राथमिकी कराई गई।
भभुआ में SDM ने किया निरीक्षण
भभुआ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ अमित कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा एसएसटी, चेकपोस्ट, मतदान केंद्रों एवं पुलिस बल के आवासन स्थल का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को सभी वाहनों की चेकिंग सख्ती के साथ करने का निर्देश दिया गया एवं किसी भी प्रकार की जब्ती की सूचना तुरंत देने की बात कही।
इस दौरान कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। साथ ही पुलिस बल आवासन स्थल श्री नेहरू उच्च विद्यालय नौहट्टा रामपुर का निरीक्षण किया गया। आवासन स्थल पर उपस्थित प्रतिनिधि से मूलभूत सुविधा की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली गई।
