बिहार में आचार संहिता को लेकर पहली कार्रवाई, भाजपा नेता पर चला चुनाव आयोग का हंटर

जागरण संवाददाता, बक्सर। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी वाहन पर बगैर किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति के किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लगाना चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के साथ ही संज्ञेय और दंडनीय अपराध है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को उड़नदस्ता टीम की निगरानी के दौरान एक कार पर भाजपा का झंडा लगा देख जब्त कर लिया गया। इस संबंध में सदर सीओ राहुल कुमार के बयान पर नगर थाना में बकायदा प्राथमिकी कराई गई है। सदर सीओ के अनुसार शुक्रवार को उड़नदस्ता टीम भ्रमणशील थी, तभी ज्योति चौक पर भाजपा की झंडा लगी एक कार नजर आते ही उसे रोककर पूछताछ की गई। कार में सवार यूपी के बलिया जिला अंतर्गत सुखपुरा निवासी चालक विमलेश कुमार वर्मा से पूछताछ करने पर वे झंडा लगाने की अनुमति पत्र नहीं दिखा सके। इसलिए विधिवत कार्रवाई करते हुए उनकी कार को जब्त कर नगर थाना को सुपुर्द करते हुए प्राथमिकी कराई गई।

भभुआ में SDM ने किया निरीक्षण भभुआ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ अमित कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा एसएसटी, चेकपोस्ट, मतदान केंद्रों एवं पुलिस बल के आवासन स्थल का निरीक्षण किया गया।