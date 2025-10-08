Bihar Election 2025: पहले चरण में सिर्फ इतने दिन कर सकेंगे नामांकन, नोट कर लें तारीख

Language
    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पहले चरण के उम्मीदवारों को नामांकन के लिए केवल छह दिन मिलेंगे क्योंकि 11 और 12 अक्टूबर को सरकारी अवकाश है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    नामांकन के लिए प्रत्याशियों को मिलेंगे छह दिन, 11-12 को बंद रहेंगे कार्यालय

    जागरण संवाददाता, बक्सर। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद हर स्तर पर इसकी सरगर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर प्रशासन के स्तर पर भी प्रशिक्षण का दौर शुरू हो चुका है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले चरण के प्रत्याशियों को नामांकन के लिए केवल छह दिन ही मिलेंगे।

    अधिसूचना जारी होने के साथ 10 को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके अगले दो दिनों तक सरकारी अवकाश होने के कारण 11 एवं 12 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। ऐसे में प्रत्याशियों को 13 से 17 अक्टूबर का ही वक्त मिलेगा।

    बुधवार को समाहरणालय सभागार में नामांकन प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण अधिकारियों को दिया गया। इसमें उक्त आशय की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह ने की।

    10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी

    प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के दिन से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन 11 एवं 12 को सरकारी अवकाश होने के कारण उन दिनों नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    17 को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी और नामांकन पत्रों की जांच 18 को, नाम वापसी 20 को तथा मतदान छह और मतगणना 14 नवंबर को होगी।

    इस अवसर पर उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह समेत सभी 4 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (इआरओ), सभी सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी (एइआरओ) एवं नामांकन प्रक्रिया से संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

    नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष

    प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध होनी चाहिए। प्रत्येक स्तर पर सीसी कैमरा एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी।

    डीएम ने सभी राजनीतिक दलों, संभावित प्रत्याशियों तथा मतदाताओं से अपील की है कि वे 11 एवं 12 अक्टूबर को कार्यालय बंद रहने की सूचना को ध्यान में रखें तथा निर्दिष्ट तिथियों पर ही नामांकन संबंधित कार्य कराएं तथा अंतिम तिथि का समय सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।