Bihar chunav 2025 Phase 1 Voting: पोलिंग गड़बड़ी के आरोप में 8 गिरफ्तार, बक्सर जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान में बक्सर जिले में पोलिंग गड़बड़ी के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है।
जागरण संवाददाता, बक्सर। बक्सर में पोलिंग के दौरान गड़बड़ी फैलाने समेत अन्य आरोपों में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी, अहिरौली, नदाव, मिश्रवलिया और महदह से हुई है।
