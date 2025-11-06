Language
    Bihar chunav 2025 Phase 1 Voting: पोलिंग गड़बड़ी के आरोप में 8 गिरफ्तार, बक्सर जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

    By Ashok SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान में बक्सर जिले में पोलिंग गड़बड़ी के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

    गड़बड़ी के आरोप में 8 गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बक्सर। बक्सर में पोलिंग के दौरान गड़बड़ी फैलाने समेत अन्य आरोपों में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी, अहिरौली, नदाव, मिश्रवलिया और महदह से हुई है। 

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

