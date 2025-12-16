Buxar News: रामपुर के अनुज बने भारतीय वायुसेना में 'फ्लाइंग आफिसर', पश्चिम बंगाल में मिली पोस्टिंग

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत एक छोटे से गांव रामपुर से निकलकर अनुज कुमार ने आसमान को छूने का अपना सपना पूरा किया है। अनुज कुमार रामपुर निवासी रंजन कुमार राय और माता नीतू कुमारी के सुपुत्र हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने 13 दिसंबर 2025 को इंडियन एयरफोर्स में 'फ्लाइंग आफिसर' का प्रतिष्ठित पद ग्रहण कर लिया है।वह नए पद पर योगदान के बाद पहली बार सोमवार को ट्रेन के माध्यम से अपने गांव के लिए लौटे, तो स्टेशन पर परिवार और उनके शुभचिंतकों ने उनका जमकर स्वागत किया।

अनुज का चयन 2022 में यूपीएससी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की प्रतिष्ठित परीक्षा के माध्यम से हुआ था। इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा में सफल होने के बाद उन्होंने अपनी चार वर्षीय कड़ी और गहन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की। हाल ही में, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अनुज को फ्लाइंग आफिसर के पद पर नियुक्त किया गया। पोस्टिंग और पारिवारिक पृष्ठभूमि अनुज कुमार की पहली पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में हुई है। यह भारतीय वायु सेना का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। उनकी सफलता की नींव उनके परिवार के मजबूत संस्कारों और समर्थन और मजबूत हुई है।