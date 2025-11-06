बिहार चुनाव के बीच बक्सर में 3000 लीटर शराब बरामद, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बक्सर। बिहार में जारी चुनाव के बीच बुधवार की रात दो बजे के करीब उत्पाद विभाग की टीम ने छह चक्का ट्रक से भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब बरामद करने में सफलता पाई है, जिसका आकलन करने पर तीन हजार लीटर शराब पाया गया है। इस मामले में चालक समेत ट्रक पर सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी देते उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल ने बताया कि गंगा पुल स्थित चेकपोस्ट पर चुनाव को लेकर यूपी की ओर से आने वाले वाहनों की चेकपोस्ट प्रभारी निरीक्षक कुंदन कुमार के नेतृत्व में सघन जांच की जा रही थी। तभी रात दो बजे के करीब टीम ने जब एक छह चक्का ट्रक को रोककर चालक से पूछताछ की तो मामला संदेहास्पद प्रतीत होते ही गाड़ी को किनारे लगवा कर सघन जांच की जाने लगी।

लकड़ी के बुरादा की बोरियां तिरपाल से ढके ट्रक का तिरपाल हटाते ही उसकी बॉडी के चारों तरफ अंदर लकड़ी के बुरादा की बोरियां रखी पाई गई। बुरादे की बोरियों को हटाते ही अंदर से शराब की पेटियां दिखाई देने लगी। इस मामले में चालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी पहचान मुजफ्फरपुर के सकरा थाना के गनीआरी निवासी मुन्ना कुमार और सकरा थाना के ही डिगोरीहार निवासी मुकेश कुमार राय के रूप में की गई।

ट्रक से जब्त शराब का आकलन करने पर विभिन्न महंगे ब्रांड की कुल 2909 लीटर शराब पाई गई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि लोड की गई गाड़ी उन्हें लखनऊ में सौंपी गई थी और ट्रक को हाजीपुर ले जाकर किसी अन्य चालक को सौंप देना था।