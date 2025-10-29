Bihar Chunav 2025: बिहार में बढ़ेगा सियासी तापमान, योगी आदित्यनाथ समेत इन दिग्गज नेताओं की रैली आज
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता रैलियां करने वाले हैं, जिससे राज्य का सियासी तापमान बढ़ने की संभावना है। सभी पार्टियां चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं।
जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में छठ महापर्व समाप्त होने के बाद लोकतंत्र के महापर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी में सभी लोग जुट गए हैं। एक तरफ जहां मतदाता अब मतदान को लेकर मुखर होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े नेताओं का भी कार्यक्रम तेजी से तय होने लगा है।
एक तरफ जहां बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहपुर में और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तरारी के हसनबाजार में सभा को संबोधित करेंगे, वहीं दो नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरा में कार्यक्रम को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां तेज हो गई हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में छठ महापर्व संपन्न होते ही चुनावी पारा अचानक तेज होने लगा है। सोमवार की सुबह छठ पर्व संपन्न होने के साथ दोपहर में संदेश विधानसभा के चांदी में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की सभा से जहां राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है।
आज बुधवार को जिले के चार स्थानों पर राजग के बड़े नेताओं का कार्यक्रम तय किया गया है। शाहपुर में जहां यूपी के मुख्यमंत्री और तरारी के हसन बाजार में हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ-साथ भीम सिंह चंद्रवंशी आ रहे हैं।
दूसरी तरफ चरपोखरी में लोजपा सुप्रीमो सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जगदीशपुर के जीतौरा में भाजपा के राष्ट्रीय नेता मनोज तिवारी आ रहे हैं। इन लोगों के कार्यक्रम से जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज होगी।
वहीं, अन्य दलों के नेताओं का भी अब कार्यक्रम बन रहा है, जो एक-दो दिनों में फाइनल हो जाएगा। दो नवंबर को तरारी के शिकरहटा में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम तय हुआ है। इधर, मशहूर भोजपुरी गायक पवन सिंह के भोजपुर जिले में आ आने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ले हेलीपैड के लिए दिया गया आवेदन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोजपुर और बक्सर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करने के लिए दो नवंबर को आरा आ रहे हैं। इसके लिए एक तरफ जहां प्रशासनिक तैयारी तेजी से की जा रही है।
वहीं, दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से हेलीपैड और कार्यक्रम के लिए माझौआ हवाई अड्डा से संबंधित आवेदन निर्वाचन आयोग को दिया गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एनडीए के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
प्रचार प्रसार के मामले में आईएनडीआईए में दिख रही खामोशी
भोजपुर जिले में एक तरफ जहां एनडीए में अब तक एक दर्जन से ज्यादा बड़े नेता चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में केवल दो बार दीपांकर भट्टाचार्य और एक बार तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हुआ है।
दो-तीन दिनों के अंदर में जहां एक तरफ केवल एनडीए कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा धुआंधार प्रचार का कार्यक्रम तय है वही इंडिया गठबंधन में खामोशी है। एक दो दिनों में कोई भी कार्यक्रम नहीं होने से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में मायूसी दिख रही है इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा सभी विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कार्यक्रम चाहते हैं।
