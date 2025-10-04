आरा में अमरूद के पेड़ को लेकर हुआ विवाद, मारपीट के बाद फायरिंग; एक महिला हुई घायल

भोजपुर के गड़हनी थाना क्षेत्र के पोसवां गांव में अमरूद के पेड़ को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया। विवाद में मारपीट और फायरिंग हुई जिसमें एक महिला को गोली लग गई और चार लोग घायल हो गए। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के पोसवां गांव में शनिवार की दोपहर अमरूद के पेड़ को लेकर पहले दोनों ओर से मारपीट हुई और बाद में फायरिंग तक की नौबत आ गई। फायरिंग में एक महिला को गोली लग गई। जबकि, मारपीट में बाप-बेटे समेत चार लोग घायल हो गए। गोली से घायल महिला 25 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी पोसवां निवासी सोनू साव की पत्नी है। गोली गर्दन के भाग में लगी है।

उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि, मारपीट में श्रीराम सिंह, उनके दो पुत्र विशाल कुमार और बालवीर कुमार तथा पुत्री अनुराधा कुमारी जख्मी बताए जाते है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पक्ष की एक महिला को हिरासत में लिया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, पोसवां गांव निवासी श्रीराम सिंह और उनके बड़े भाई राम सिहासन सिंह के बीच लंबे समय से अमरूद के पेड़ को लेकर विवाद चल रहा था।

शनिवार दोपहर श्रीराम सिंह पेड़ से अमरूद तोड़ रहे थे। इसी दौरान उनके बड़े भाई राम सिहासन सिंह ने उन्हें रोक दिया और कहा कि पेड़ को उखाड़कर अपने हिस्से की जमीन पर लगा लें। इसी बात पर दोनों में कहासुनी हुई, जो देखते-देखते मारपीट में बदल गई।

इसी दौरान मुन्नी देवी गोइठा (ईंधन) लेने श्रीराम सिंह के घर पहुंची। तभी विवाद कर रहे दोनों पक्षों में फिर मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि उसी समय राम सिहासन सिंह के पुत्र अमरेन्द्र कुमार उर्फ गोलू ने फायरिंग कर दी।

श्रीराम सिंह के अनुसार वे खुद गोली से बच गए, लेकिन उनके पीछे खड़ी मुन्नी देवी को गोली लग गई। घटना के बाद मुन्नी देवी के पति सोनू साव ने आरोप लगाया कि उनका झगड़े से कोई संबंध नहीं था। उनकी पत्नी तो सिर्फ गोइठा लेने गई थी, लेकिन वहां चल रहे विवाद और मारपीट के दौरान उन्हें गोली लग गई।