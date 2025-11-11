इलाज कराकर लौट रही महिला की गोली मार हत्या, देवर घायल; चुनावी रंजिश का शक

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के दुल्लमचक गांव में मंगलवार की दोपहर हथियार बंद तत्वों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं, मृतका के देवर रितेश राय ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।

मृतका 24 वर्षीय निक्की देवी, दुल्लमचक गांव निवासी रोहित राय की पत्नी थी। उसके जबड़े के हिस्से में गोली लगने का निशान पाया गया है। हमलावरों की संख्या सात से आठ बताई जा रही है। गांव के दूसरे गुट पर हत्या करने का आरोप है।