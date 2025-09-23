अवैध हथियार के साथ वार्ड सदस्य का पुत्र गिरफ्तार, पूजा पंडाल के पास हथियार लहराकर बना रहा था वीडियो

आरा के नवादा थाना पुलिस ने अनाईठ झोपड़पट्टी में छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ वार्ड सदस्य के बेटे दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार किया। उसके तीन साथी फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक शराब पीकर हथियार लहरा रहे हैं। तलाशी में एक देसी पिस्तौल बरामद हुआ है।

जागरण संवाददाता,आरा(भोजपुर)। नवादा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साेमवार की देर रात अनाईठ झोपड़पट्टी स्थित एक पूजा पंडाल के पास छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ एक वार्ड सदस्य के पुत्र को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान कुर्मी टोला, अनाईठ वार्ड नंबर-43 सिद्धार्थ नगर निवासी वार्ड सदस्य श्रीकांत सिंह के पुत्र दयाशंकर सिंह के रूप में की गई। वहीं उसके तीन अन्य साथी मौके से फरार हो गए। इसकी जानकारी मंगलवार को एसपी राज ने दी। इस संबंध में दारोगा चन्देश्वर कुमार के बयान पर दो नामजद एवं दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी की गई है।

पुलिस के अनुसार नवादा थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि अनाईठ झोपड़पट्टी स्थित पूजा पंडाल के पास चार युवक शराब सेवन कर रहे हैं और हथियार लहराते हुए वीडियो बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सभी युवक रेलवे की ओर भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने पीछा कर एक युवक दयाशंकर को धर दबोचा।

तलाशी के दौरान भागने के क्रम में फेंका गया एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया। वहीं उसके तीन अन्य साथी भागने में सफल रहे, जिनमें बादल पटेल की पहचान की गई है। इंस्पेक्टर विपिन बिहारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपित शराब के नशे में था। जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है।पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है।

हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार नवादा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित काैशल कुमार थाना क्षेत्र के उमा नगर चंदवा का निवासी है। पुलिस ने उसे सोमवार की शाम उमा नगर चंदवा से गिरफ्तार किया।