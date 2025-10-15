Language
    स्कूलों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, विद्यार्थियों का पत्र परिजनों के नाम छह नवंबर को जरूर करें मतदान

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    स्थानीय स्कूलों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखकर 6 नवंबर को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना और उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित करना था।

    स्कूलों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

    जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने एक नया तरकीब निकाला है। लगभग चार लाख स्कूली छात्र-छात्राओं के माध्यम से परिजनों के नाम पत्र भेजकर छह नवंबर को जरूर करें मतदान की अपील करेंगे। इसके साथ शपथ फार्म भरवाकर विद्यालय में जमा करेंगे। इससे परिजनों में देश का नागरिक होने के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के प्रति जागरुकता आएगी।

    इस सप्ताह जिले के सभी विद्यालयों में हर एक विद्यार्थी के द्वारा यह खत दिया जाएगा, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी इस अभियान के माध्यम से अपने माता-पिता और घर के सभी सदस्यों, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनसे इस खत पर अपना नाम, हस्ताक्षर एवं मतदान केंद्र (मतदान बूथ) संख्या लिखवा कर, खत को विद्यालय में जमा कराएंगे। इस तरह यह अभियान न केवल युवाओं में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि उनके परिवार और समाज के प्रत्येक सदस्य को भी मतदान के लिए प्रेरित करेगा।

    यह पहल मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तनय सुल्तानिया के नेतृत्व में 'खत लिखो अभियान' कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गंगहर, आरा में किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अपने अभिभावकों एवं समाज के लोगों के नाम पत्र लिखे गए, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व मतदान में सक्रिय भागीदारी करने का संदेश दिया।

    विद्यार्थियों ने अपने पत्रों के माध्यम से लोगों से अपील की कि वे छह नवंबर को अवश्य मतदान करें और देश के लोकतंत्र को और सशक्त बनाएं। कार्यक्रम के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी उपस्थित लोगों से अपील की कि वे न केवल स्वयं मतदान करें, बल्कि अपने परिवार, पड़ोसियों एवं समाज के प्रत्येक सदस्य को भी मतदान के प्रति प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि हर एक वोट लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है और एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे।

    इस अवसर पर गुंजन सिंह डीडीसी, चंदन प्रभाकर डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।