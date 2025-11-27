20 सालों बाद VKSU जारी करेगा स्नातक का नया सिलेबस और प्रॉस्पेक्टस, सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य

जागरण संवाददाता, आरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय करीब 20 वर्षों के बाद स्नातक का सिलेबस और विवरण पत्रिका यानी प्रोस्टेपेक्टस को जारी करेगा। इससे विश्वविद्यालय के कालेजों में सिलेबस को लेकर एकरूपता आएगी।

दैनिक जागरण ने विगत माह में विश्वविद्यालय में स्नातक का सिलेबस नहीं नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इस बाबत पूर्व सीनेटर अजय कुमार तिवारी मुनमुन ने विश्वविद्यालय से मांग भी की थी।

कुलपति प्रो. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने इसे गंभीरता से लिया और इस दिशा में कवायद शुरू कर दी। विश्वविद्यालय में पहली बार स्नातक स्तर पर सिलेबस व विवरण पत्रिका जारी किया जाएगा। जानकार लोगों ने बताया कि वर्ष 2000 के बाद विश्वविद्यालय में सिलेबस जारी नहीं किया गया है।