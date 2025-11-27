Language
    20 सालों बाद VKSU जारी करेगा स्नातक का नया सिलेबस और प्रॉस्पेक्टस, सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य

    By Rana Amresh Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:38 PM (IST)

    वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (VKSU) 20 साल बाद स्नातक का नया सिलेबस और प्रॉस्पेक्टस जारी करेगा। यह सिलेबस सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य होगा। नए सिलेबस का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है और यह वर्तमान समय की ज़रूरतों के अनुसार बनाया गया है। प्रॉस्पेक्टस में विश्वविद्यालय और कॉलेजों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी होगी।

     20 वर्षों के बाद वीकेएसययू में जारी होगा सिलेबस और विवरण पत्रिका

    जागरण संवाददाता, आरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय करीब 20 वर्षों के बाद स्नातक का सिलेबस और विवरण पत्रिका यानी प्रोस्टेपेक्टस को जारी करेगा। इससे विश्वविद्यालय के कालेजों में सिलेबस को लेकर एकरूपता आएगी।

    दैनिक जागरण ने विगत माह में विश्वविद्यालय में स्नातक का सिलेबस नहीं नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इस बाबत पूर्व सीनेटर अजय कुमार तिवारी मुनमुन ने विश्वविद्यालय से मांग भी की थी।

    कुलपति प्रो. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने इसे गंभीरता से लिया और इस दिशा में कवायद शुरू कर दी। विश्वविद्यालय में पहली बार स्नातक स्तर पर सिलेबस व विवरण पत्रिका जारी किया जाएगा। जानकार लोगों ने बताया कि वर्ष 2000 के बाद विश्वविद्यालय में सिलेबस जारी नहीं किया गया है।

    चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत सिलेबस को लेकर छात्रोंं में द्वंद्व रहता है। इसके कारण छात्रों को परीक्षा फार्म भरने और पंजीयन करने में त्रुटि हो जा रही है।

    विश्वविद्यालय ने सभी मातहत कॉलेजों को अलग-अलग प्रोस्पेक्टस और सिलेबस नहीं करने का निर्देश जारी किया है, ताकि छात्रों के बीच सिलेबस को लेकर संशय की स्थिति नहीं हो। इसलिए विश्वविद्यालय ने स्नातक के एक समान सिलेबस और विवरण पत्रिका जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि छात्र-छात्राओं के बीच भ्रम पैदा न हो।