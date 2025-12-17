जागरण संवाददाता, आरा। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इसी महीने से विभूति एक्सप्रेस ट्रेन आधुनिक एलएचबी रेक के साथ चलेगी। रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर से हावड़ा स्टेशन से गाड़ी संख्या 12333 हावड़ा-प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस तथा 28 दिसंबर से प्रयागराज रामबाग से गाड़ी संख्या 12334 प्रयागराज रामबाग-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस को एलएचबी रेक से संचालित किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब तक यह ट्रेन आईसीएफ रेक के साथ चल रही थी। आईसीएफ रेक में कुल 19 कोच थे, जिनमें चार जनरल, आठ स्लीपर, चार थर्ड एसी, एक सेकेंड एसी और दो दिव्यांग कम लगेज कम गार्ड कोच शामिल थे। वहीं, नए एलएचबी रेक में कुल 17 कोच रहेंगे।