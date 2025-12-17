Vibhuti Express 12333/12334: विभूति एक्सप्रेस को मिला नया रैक, आरामदायक होगा हावड़ा-प्रयागराज का सफर
रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। विभूति एक्सप्रेस अब आधुनिक एलएचबी रेक के साथ चलेगी। 27 दिसंबर से हावड़ा से और 28 दिसंबर से प्रयागराज रामबाग से एलएच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आरा। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इसी महीने से विभूति एक्सप्रेस ट्रेन आधुनिक एलएचबी रेक के साथ चलेगी। रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर से हावड़ा स्टेशन से गाड़ी संख्या 12333 हावड़ा-प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस तथा 28 दिसंबर से प्रयागराज रामबाग से गाड़ी संख्या 12334 प्रयागराज रामबाग-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस को एलएचबी रेक से संचालित किया जाएगा।
अब तक यह ट्रेन आईसीएफ रेक के साथ चल रही थी। आईसीएफ रेक में कुल 19 कोच थे, जिनमें चार जनरल, आठ स्लीपर, चार थर्ड एसी, एक सेकेंड एसी और दो दिव्यांग कम लगेज कम गार्ड कोच शामिल थे। वहीं, नए एलएचबी रेक में कुल 17 कोच रहेंगे।
इसके कोच कंपोजिशन में चार जनरल, सात स्लीपर, तीन थर्ड एसी, एक सेकेंड एसी, एक जनरेटर कार और एक दिव्यांग कम लगेज कम गार्ड कोच शामिल है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार एलएचबी रेक से ट्रेन की सुरक्षा, गति और यात्रियों की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा। एलएचबी कोच हल्के, मजबूत और आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम से लैस होते हैं, जिससे हादसों की आशंका कम होती है।
साथ ही यात्रा के दौरान झटके भी कम महसूस होते हैं। विभूति एक्सप्रेस के एलएचबी रेक में बदलने से हावड़ा से प्रयागराज रामबाग के बीच सफर करने वाले हजारों यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
