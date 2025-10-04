बस को ₹3500 तो ऑटो-ई रिक्शा को ₹700 रोज, विधानसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने जारी की रेट लिस्ट
आरा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहनों का किराया तय कर दिया है। बसों का किराया ₹3500 स्कॉर्पियो का ₹1900 और ऑटो रिक्शा का ₹700 प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। निर्वाचन विभाग सभी वाहनों को अलग से तेल देगा। यह किराया सूची चुनाव कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों के लिए जारी की गई है।
जागरण संवाददाता, आरा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य परिवहन विभाग ने सभी प्रकार के वाहनों की किराया सूची जारी कर दी है। इसके अनुसार प्रतिदिन सभी प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग किराया तय किया गया है। तेल सभी वाहनों में अलग से निर्वाचन विभाग देगा। जारी की गई सूची के अनुसार सबसे बड़ी बस के लिए रोजाना 3500 मंझले किस्म की बस के लिए 3200 और सबसे छोटा मिनी बस के लिए 2500 रोजाना मिलेगा।
कमांडर-जिप्सी को 1000, सुमो-मार्शल (सामान्य) को 1200, जायलो-बोलेरो-सुमो-मार्शल एसी को 1500, स्कार्पियो-क्वालिस-टवेरा एसी को 1900, इनोवा-सफारी एसी को 2100, विक्रम-मैजिक-एसमैजिक-मिनीडोर- ओमनी-फोर्स-मेटाडोर को 900, ऑटो रिक्शा-ई-रिक्शा को 700 और मोटरसाइकिल को 350 रुपये रोजाना मिलेगा।
भोजपुर जिले में सभी प्रकार के वाहनों को मिलाकर लगभग 3500 वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी। जानकारों ने बताया कि कुछ वाहनों को छोड़कर सभी के दाम पुराने ही हैं।
सभी प्रकार के वाहनों का रोजाना के लिए तय किराया
परिवहन विभाग ने विधानसभा चुनाव कार्य के लिए लगने वाले वाहनों का किराया तय कर दिया है। नई सूची के अनुसार अब बस (50 से अधिक क्षमता) को रोजाना का 3500 रुपये, बस (40 से 49 सीटर) को 3200 रुपये, मिनी बस (23 से 39 सीटर) को 2500 रुपये रोजाना मिलेगा।
वहीं मैक्सी/सीटी राईड/विंगर/टेम्पो व समकक्षीय (14 से 22 सीटर) को 2000, छोटी कार (सामान्य) को 1000, छोटी कार (वातानुकूलित) को 1100, ट्रेकर/जीप/कमांडर/जिप्सी एवं समकक्षीय वाहन को 1000, सेना/सुमो/मार्शल (सामान्य) को 1200, जायलो/बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित) को 1500, स्कॉर्पियो/क्वालिस/टवेरा (वातानुकूलित) को 1900 रुपये रोजाना मिलेगा।
इसके अलावा इनोवा/सफारी (वातानुकूलित) को 2100, विक्रम/मैजिक/एसमैजिक/मिनीडोर/ओमनी/फोर्स/ मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन को 900, ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा को 700 और मोटर साईकिल को 350 रुपये रोजाना मिलेगा।
मालवाहक वाहनों का किराया
दूसरी तरफ भारी मालवाहक वाहनों में सकलयान भार-12000-16200 किग्रा को 2500 रुपये रोजाना, सकलयान भार-16201-25000 किग्रा को 3000, सकलयान भार-25001 किग्रा एवं उससे अधिक (दस चक्का से अधिक) को 3200, कंटेनर सकलयान भार-12000-16200 किग्रा को 2700 रुपये रोजाना मिलेगा।
वहीं सकलयान भार-16201-25000 किग्रा को 3200, दस चक्का से अधिक कन्टेनर सकलयान भार-25001 किग्रा एवं उससे अधिक को 3500, मध्यम (7501-11999 किग्रा) मालवाहक/मिनी ट्रक को 1700, हल्का मालवाहक सकलयान भार 3000 किग्रा तक को 1000 रुपये रोजाना मिलेगा।
इसके अलावा सकलयान भार-3001-7500 किग्रा डिलीवरी भान/समकक्षीय को 1400, ट्रैक्टर-ट्रेलर को 1000, इनोवा क्रिस्टा (वातानुकूलित) को 3000,सीएनजी कार/अर्टिगा को 2100, सीएनजी बस (40-49 सीटर) को 3200, सीएनजी बस (23-39 सीटर) को 2500 और नाव का आपदा राहत हेतु निर्धारित दर मान्य होगा। इसके अलावे तेल सभी वाहनों को अलग से मिलेगा।
