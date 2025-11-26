Language
    घर के बाहर खेल रहे बालक से अप्राकृतिक यौनाचार, पुलिस ने आरोपित को दबोचा

    By Deepak Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:32 PM (IST)

    बिहार के आरा जिले के करनामेपुर थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया है। मंगलवार शाम को बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी परसौंडा गांव निवासी विकास मिश्रा उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

    बालक से अप्राकृतिक यौनाचार

    जागरण संवाददाता, आरा।  जिले के करनामेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की शाम घर के बाहर खेलने निकले एक बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। 

    पीड़ित बालक उसी थाना क्षेत्र एक गांव का निवासी है, जो आठ वर्ष का है। इसे लेकर पीड़ित बच्चे के दादा ने परसौंडा गांव निवासी विकास मिश्रा के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। 

    घटना की सूचना मिलते ही कारनामेपुर थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार घटनास्थल पर पहुंचे एवं पीड़ित बालक के स्वजन से मिल घटना की जानकारी ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपित विकास को गिरफ्तार कर लिया है। 

    घर के बाहर खेल रहा था बालक

    बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़ित बालक अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी थाना क्षेत्र के परसौंडा गांव निवासी आरोपित उसे वहां से बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाया गया और उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया गया। 

    इसके बाद बालक रोते हुए अपने घर पहुंचा और इसकी जानकारी अपने स्वजन को दी। जिसके बाद पीड़ित बालक के दादा ने करनामेपुर थाना में नामजद प्राथमिकी कराई । 

    इधर थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना के कुछ ही देर बाद त्वरित कार्रवाई कर आरोपित विकास मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया । बुधवार को कोर्ट में उसका बयान कराया गया।