घर के बाहर खेल रहे बालक से अप्राकृतिक यौनाचार, पुलिस ने आरोपित को दबोचा

जागरण संवाददाता, आरा। जिले के करनामेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की शाम घर के बाहर खेलने निकले एक बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

पीड़ित बालक उसी थाना क्षेत्र एक गांव का निवासी है, जो आठ वर्ष का है। इसे लेकर पीड़ित बच्चे के दादा ने परसौंडा गांव निवासी विकास मिश्रा के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है।

घटना की सूचना मिलते ही कारनामेपुर थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार घटनास्थल पर पहुंचे एवं पीड़ित बालक के स्वजन से मिल घटना की जानकारी ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपित विकास को गिरफ्तार कर लिया है।

घर के बाहर खेल रहा था बालक

बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़ित बालक अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी थाना क्षेत्र के परसौंडा गांव निवासी आरोपित उसे वहां से बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाया गया और उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया गया।