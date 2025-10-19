आरा में किसी को मिलेगा 'सेब' तो किसी को आयोग देगा 'चूड़ियां', निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलेगा ये चुनाव चिह्न

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में चुनाव आयोग जाड़े के मौसम में भी निर्दलीय प्रत्याशियों को एयर कंडीशनर के साथ-साथ सवारी के लिए ऑटो रिक्शा और हाथों में पहनने वाली महिलाओं की चूड़ियों के साथ-साथ बल्लेबाजी करने के लिए बल्ला भी देगा।

इस दौरान किसी को सेब तो किसी को अलमारी भी मिलेगा। जी हां, भोजपुर जिले में सोमवार को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा। आयोग वैसे प्रत्याशियों को चुनाव चिह्नि देगा, जो निर्दलीय हैं या किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं है।

ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग के द्वारा 190 चुनाव चिह्न का आवंटन किया गया है। अल्फाबेटिकल के अनुसार चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न दिया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से एयर कंडीशनर, अलमारी, सेब, ऑटो- रिक्शा, बेबी वाकर, गुब्बारा, चूड़ियां, फलों से भरी टोकरी, बल्ला, बल्लेबाज, बैटरी टार्च, गले का हार, बेल्ट, बेंच, साइकिल पंप, दूरबीन, बिस्कुट, ब्लैक बोर्ड, डिब्बा, रोटी, ब्रेड टोस्टर, ईंट, ब्रश, बाल्टी, केक, कैलकुलेटर, कैमरा, शिमला मिर्च, कालीन, कैरम बोर्ड, फूलगोभी, सीसीटीवी कैमरा, जंजी, चक्की शामिल हैं।

वहीं, चपाती रोलर, शतरंज की बिसात, चिमनी, क्लिप, कोट, नारियल का खेत, रंग ट्रे और ब्रश, कंप्यूटर, कम्प्यूटर का माउस, खाट, क्रेन, काटने वाला सरौता, डायमंड, डीजल पंप, डिश एंटीना, डोली, दरवाजे की घंटी, ड्रिल मशीन, कम्बल, कूड़ेदान, कान के छल्ले, बिजली का खंभा, लिफाफा, एक्सटेंशन बोर्ड, बांसुरी, फुटबॉल खिलाड़ी, फव्वारा, फ्रॉक, तलने की कड़ाही, गैस-चूल्हा, गैस सिलिन्डर, उपहार का बंडल, अदरक, कांच का ग्लास, ग्रामोफोन और अंगूर समेत 190 चुनाव चिह्न शामिल हैं।

आवंटित चुनाव चिह्न में से तीन का ऑप्शन दे सकते हैं प्रत्याशी चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित 190 चुनाव चिह्न में से कोई भी प्रत्याशी तीन चुनाव चिह्न की डिमांड कर सकता है। मांगे गए तीन चुनाव चिह्न में से कोई एक चुनाव चिन्ह आयोग के पदाधिकारी उन्हें आवंटित कर सकते हैं, बशर्तें कि उस पर किसी अन्य प्रत्याशी द्वारा कोई डिमांड न की गई हो। वहीं, बाहरी चुनाव चिह्न मांगने का अधिकार प्रत्याशियों को नहीं है।

कल नाम वापसी का अंतिम दिन, प्रत्याशियों का होगा फैसला चुनाव आयोग के द्वारा सोमवार को प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन रखा गया है। जैसे ही दोपहर में नाम वापसी की अंतिम समय सीमा समाप्त होगी, वैसे ही आयोग के पदाधिकारी निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिह्न का आवंटन कर देंगे।