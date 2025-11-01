देसी कट्टा और कारतूस के साथ दो सगे भाई गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में FIR
आरा जिले के चांदी थाना पुलिस ने रतनपुर गांव में छापेमारी कर दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। उनके पास से दो देसी कट्टा और दो कारतूस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक राज के अनुसार, दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और राजेश कुमार के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई अवैध हथियारों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है।
जागरण संवाददाता, आरा। जिले के चांदी थाना पुलिस को अवैध हथियार की बरामदगी के अभियान के दौरान शुक्रवार की रात बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रतनपुर गांव से दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो देसी कट्टा और दो कारतूस बरामद किए गए हैं।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान चांदी थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी राजेश कुमार यादव और राकेश कुमार यादव के रूप में की गई है। दोनों सगे भाई है। गिरफ्तारी के बाद दोनों के खिलाफ चांदी थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
घर में अवैध हथियार रखा
पुलिस अधीक्षक राज के अनुसार, राजेश कुमार के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि चांदी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रतनपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपने घर में अवैध हथियार छिपा रखे हैं।
सूचना के सत्यापन के बाद थानाध्यक्ष राकेश रौशन के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया और उनके घर से दो देसी कट्टा तथा दो कारतूस बरामद हुए।गिरफ्तारी के बाद दोनों के खिलाफ चांदी थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, राजेश कुमार यादव के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। आपको बताते चलें कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद से अवैध हथियारों की बरामदगी को लेकर लगातार अभियान चल रहा है। अभी तक भोजपुर में दो देसी कारबाइन समेत बीस अवैध हथियारों की बरामदगी हो चुकी है।
