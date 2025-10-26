Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आरा में अवैध हथियारों के साथ दो बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद

    By Deepak Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:58 PM (IST)

    आरा, बिहार में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ दो अपराधियों को पकड़ा। उनके पास से एक पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद हुए। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की और बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। आशंका है कि वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    अवैध हथियार, कारतूस एवं मैगजीन के साथ दो बदमाश गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, आरा। टाउन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध हथियार, कारतूस और मैगजीन के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

    इस कार्रवाई में एक आरोपित की गिरफ्तारी सपना सिनेमा मोड़, अंबेडकर कालोनी से और दूसरे की नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला मोहल्ले से की गई।

    गिरफ्तार बदमाशों में सिकरहटा थाना क्षेत्र के बसरा गांव निवासी पवन कुमार और टाउन थाना क्षेत्र के सपना सिनेमा मोड़, अंबेडकर कालोनी निवासी वीर कुमार शामिल हैं।

    पुलिस ने बताया कि पवन कुमार वर्तमान में नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहा था। दोनों के पास से एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन, चार कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Arrah

    इस मामले में दारोगा मधु कुमारी के बयान के आधार पर टाउन थाना में दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुर एसपी राज ने रविवार को प्रेस रिलीज जारी कर मामले की जानकारी दी।

    पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वीर कुमार अपने घर में अवैध हथियार छिपा कर रखे हुए हैं। सूचना की पुष्टि के बाद टाउन थाना पुलिस ने वीर कुमार के घर पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया।

    तलाशी के दौरान उसके मोबाइल से एक वीडियो बरामद हुआ, जिसमें वह हथियार दिखा रहा था। पूछताछ में वीर कुमार ने बताया कि यह हथियार सिकरहटा के बसरा गांव निवासी पवन कुमार को आपराधिक गतिविधियों के लिए दिया है।

    सूचना के आधार पर पुलिस टीम करमन टोला स्थित पवन कुमार के किराए के मकान पर गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पवन कुमार की निशानदेही पर एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन और चार कारतूस बरामद किए गए।

    पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और उनसे और पूछताछ की जा रही है, ताकि अन्य संभावित अपराधों का पता लगाया जा सके।