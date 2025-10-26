आरा में अवैध हथियारों के साथ दो बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता, आरा। टाउन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध हथियार, कारतूस और मैगजीन के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक आरोपित की गिरफ्तारी सपना सिनेमा मोड़, अंबेडकर कालोनी से और दूसरे की नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला मोहल्ले से की गई। गिरफ्तार बदमाशों में सिकरहटा थाना क्षेत्र के बसरा गांव निवासी पवन कुमार और टाउन थाना क्षेत्र के सपना सिनेमा मोड़, अंबेडकर कालोनी निवासी वीर कुमार शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि पवन कुमार वर्तमान में नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहा था। दोनों के पास से एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन, चार कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

इस मामले में दारोगा मधु कुमारी के बयान के आधार पर टाउन थाना में दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुर एसपी राज ने रविवार को प्रेस रिलीज जारी कर मामले की जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वीर कुमार अपने घर में अवैध हथियार छिपा कर रखे हुए हैं। सूचना की पुष्टि के बाद टाउन थाना पुलिस ने वीर कुमार के घर पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया।