आरा में अवैध हथियारों के साथ दो बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद
आरा, बिहार में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ दो अपराधियों को पकड़ा। उनके पास से एक पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद हुए। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की और बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। आशंका है कि वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।
जागरण संवाददाता, आरा। टाउन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध हथियार, कारतूस और मैगजीन के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
इस कार्रवाई में एक आरोपित की गिरफ्तारी सपना सिनेमा मोड़, अंबेडकर कालोनी से और दूसरे की नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला मोहल्ले से की गई।
गिरफ्तार बदमाशों में सिकरहटा थाना क्षेत्र के बसरा गांव निवासी पवन कुमार और टाउन थाना क्षेत्र के सपना सिनेमा मोड़, अंबेडकर कालोनी निवासी वीर कुमार शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि पवन कुमार वर्तमान में नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहा था। दोनों के पास से एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन, चार कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।
इस मामले में दारोगा मधु कुमारी के बयान के आधार पर टाउन थाना में दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुर एसपी राज ने रविवार को प्रेस रिलीज जारी कर मामले की जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वीर कुमार अपने घर में अवैध हथियार छिपा कर रखे हुए हैं। सूचना की पुष्टि के बाद टाउन थाना पुलिस ने वीर कुमार के घर पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के दौरान उसके मोबाइल से एक वीडियो बरामद हुआ, जिसमें वह हथियार दिखा रहा था। पूछताछ में वीर कुमार ने बताया कि यह हथियार सिकरहटा के बसरा गांव निवासी पवन कुमार को आपराधिक गतिविधियों के लिए दिया है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम करमन टोला स्थित पवन कुमार के किराए के मकान पर गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पवन कुमार की निशानदेही पर एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन और चार कारतूस बरामद किए गए।
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और उनसे और पूछताछ की जा रही है, ताकि अन्य संभावित अपराधों का पता लगाया जा सके।
