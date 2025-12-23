आरा–सासाराम रेलखंड पर बड़ा हादसा टला: पैसेंजर ट्रेन से टकराया ट्रैक्टर, इंजन में फंसा रोटावेटर, कई ट्रेनें लेट

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा–सासाराम रेलखंड पर मंगलवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। उदवंतनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास आरा–सासाराम पैसेंजर ट्रेन और एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। घटना के समय सतर्कता दिखाते हुए ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

हादसे में ट्रैक्टर का रोटावेटर और अन्य क्षतिग्रस्त हिस्से ट्रेन के इंजन में फंस गए, जिससे रेल परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। टक्कर के बाद ट्रेन को मौके पर ही रोकना पड़ा।

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई और इंजन में फंसे ट्रैक्टर के हिस्सों को निकालने का प्रयास शुरू कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरा–सासाराम पैसेंजर ट्रेन मंगलवार सुबह 7:44 बजे आरा स्टेशन से रवाना हुई थी। करीब दस मिनट बाद, तेतरिया उदवंतनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ।

ट्रेन के चालक द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के बाद स्टेशन मास्टर को कंट्रोल रूम से जानकारी मिली कि ट्रेन किसी वाहन से टकरा गई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अत्यधिक कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम थी। इसी कारण ट्रैक्टर चालक को समय रहते रेलवे ट्रैक का अंदाजा नहीं लग सका और ट्रैक्टर सीधे ट्रेन की चपेट में आ गया।

टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर का स्टेयरिंग और अन्य हिस्से इंजन में बुरी तरह फंस गए। घटना के बाद आसपास अफरातफरी का माहौल बन गया।

हादसे के कारण सिंगल लाइन रेलखंड पर परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अप लाइन में चलने वाली 53212, 63370 और 13250 नंबर की ट्रेनें, जबकि डाउन लाइन की 63317, 63371 और 53211 नंबर की ट्रेनें देरी से चलेंगी।