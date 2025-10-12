आरा में ट्रेन से गिरकर एक महिला समेत दो की मौत, अलग-अलग स्टेशनों पर हुआ हादसा

जागरण संवाददाता,आरा। दानापुर-पीडीडीयू रेलखंड पर जगजीवन हाल्ट व बिहिया स्टेशन के समीप ट्रेन से गिरने की अलग-अलग घटनाओं में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। मृतका की पहचान बबुरा थाना क्षेत्र के बाघ मझौवां सुंदरपुर निवासी मनोज सिंह की 35 वर्षीय पत्नी आरती देवी के रूप में हुई है। वह वर्तमान में नवादा थाना क्षेत्र के क्लब रोड स्थित अपने मकान में परिवार के साथ रहती थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा शनिवार की शाम आरती देवी ट्रेन से बिहिया की ओर जा रही थी। इसी दौरान जगजीवन हाल्ट के पास वह ट्रेन से गिर पड़ीं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। काफी देर बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना आरा रेल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रेल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन भी रेल थाना पहुंच गए। दूसरी ओर दानापुर-पीडीडीयू रेलखंड पर बिहिया स्टेशन से पहले ट्रेन से गिरने से एक लगभग 38 वर्षीय अज्ञात युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर आरा रेल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। रेल पुलिस द्वारा बनाए गए मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, युवक की मौत ट्रेन से गिरने से हुई प्रतीत होती है।