भोजपुर में दोहरी त्रासदी: पति के निधन के अगले ही दिन पत्नी की ट्रेन से कटकर मौत

जागरण संवाददाता,आरा(भोजपुर)। पटना–डीडीयू रेलखंड पर बिहिया स्टेशन के समीप ओवरब्रिज के नीचे ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान तीयर थाना क्षेत्र के यादवपुर गांव वार्ड संख्या 14 निवासी स्वर्गीय धुरान कुमार की 22 वर्षीय पत्नी सोनी कुमारी के रूप में हुई।

गुरुवार को सदर अस्पताल, आरा में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के छोटे भाई संतोष कुमार ने बताया कि दो दिन पूर्व किसी कारणवश जहर खाने से सोनी के पति की मौत हो गई थी।



पति की मौत के सदमे से सोनी की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद स्वजन उसे बिहिया थाना क्षेत्र के साहब टोला स्थित मायके ले आए और उसका इलाज कर रहे थे।

बुधवार की रात सोनी घर से टहलने निकली थी। इसी दौरान बिहिया स्टेशन के ओवरब्रिज के नीचे वह ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

रात में उसके घर नहीं लौटने पर स्वजन ने तलाश की। गुरुवार की सुबह उन्हें सूचना मिली कि ट्रेन दुर्घटना में एक महिला की मौत हुई है। इसके बाद वे आरा रेल थाना पहुंचे और शव की पहचान की।

ढाई साल पूर्व प्रेम-प्रसंग में हुई थी शादी

बिहिया थाना क्षेत्र के साहब टोला निवासी सोनी कुमारी और तीयर थाना क्षेत्र के यादवपुर निवासी धुरान कुमार के बीच प्रेम प्रसंग था।

मई 2023 में दोनों ने प्रेम विवाह किया था। शादी के ढाई साल के भीतर ही पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई। परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।