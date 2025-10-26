Language
    Bihar News: नदी में डूबने से पूर्व प्रमुख की भतीजी समेत दो किशोरियों की मौत, कपड़ा धोने के दौरान हुआ हादसा

    By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:52 PM (IST)

    भोजपुर जिले के एयार गांव में नदी में डूबने से दो किशोरियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक पूर्व प्रमुख की भतीजी भी शामिल है। दोनों सहेलियां नदी किनारे कपड़े धोने गई थीं, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे गांव में शोक की लहर है।

    दोनों मृतक किशोरी। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के अगिआवं बाजार थाना क्षेत्र के एयार गांव स्थित नदी में रविवार की शाम डूबने से पूर्व प्रमुख की भतीजी समेत दो किशोरियों की मौत हो गई।

    बाद में दोनों शवों को बरामद किया गया। मृतकों में एयार गांव निवासी कमरुद्दीन अंसारी की 14 वर्षीय पुत्री समरजिया खातून और उसी गांव के असगर अंसारी की 15 वर्षीय पुत्री आसमीन खातून शामिल हैं। दोनों सहेली थीं।

    समरजिया खातून नौवीं कक्षा और आसमीन खातून दसवीं कक्षा की छात्रा थीं। मृतक समरजिया खातून के चाचा और पूर्व प्रमुख रुस्तम अंसारी ने बताया कि दोनों किशोरियां रविवार की शाम नदी किनारे कपड़ा धोने गई थीं।

    इसी दौरान असंतुलित होकर वे नदी में गिर गईं और डूब गईं। पास मौजूद एक बच्ची ने इसकी सूचना स्वजन को दी। सूचना मिलने पर स्वजन और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को नदी से बाहर निकाला।

    सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार, समरजिया खातून की मां जैनब बेगम, बहनें नजिया और सहनजिया खातून तथा भाई आलमगीर, सरफराज और नौशाद का रो-रोकर बुरा हाल हैं।

    आसमीन खातून की मां गुलशन बेगम और भाई शमीम, आजाद एवं इमरान भी बेसूध हैं।