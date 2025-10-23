भोजपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, दो छात्रों की आहर में डूबने से मौत
भोजपुर के गड़हनी थाना क्षेत्र के एकौना गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान आहर में डूबने से सचिन कुमार और आशीष कुमार नामक दो युवकों की मौत हो गई। एक बच्चे को बचाने के प्रयास में दोनों गहरे पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता,आरा। भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के एकौना गांव में गुरुवार की शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान आहर में डूबने से युवक समेत दो की मौत हो गई। बाद में दोनों का शव बरामद किया गया। मृतकों में एकौना गांव निवासी हरेराम सिंह का 18 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार और उसी गांव के वार्ड नंबर 12 निवासी राजू यादव का 13 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार शामिल हैं।
सचिन स्नातक व आशीष नौवीं के छात्र थे। शवाें का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल,आरा में कराया गया। इधर, मृतक सचिन कुमार के मामा पप्पू कुमार ने बताया कि दीपावली को लेकर गांव में लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी।
बचाने के प्रयास में गहरे पानी में डूब गए
गुरुवार की शाम दोनों युवक गांव के अन्य लड़कों के साथ आहर में मूर्ति विसर्जन करने गए थे। इसी दौरान एक छोटा बच्चा आहर में डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में सचिन और आशीष दोनों भी गहरे पानी में डूब गए।
हादसे की सूचना मिलते ही स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लगभग डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला गया। इसके बाद स्वजन सचिन कुमार को आरा सदर अस्पताल और आशीष कुमार को अगिआंव पीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक सचिन अपने दो भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार में मां शोभा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक आशीष अपने दो बहनों और एक भाई में दूसरे स्थान पर था और घर का इकलौता चिराग था। मां सुमांती देवी रो-रोकर बेसुध है।
