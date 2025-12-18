Language
    आरा के जमीरा में बनेगा TOP, एसपी ने भवन चिह्नित करने का दिया निर्देश

    By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    आरा में पुलिस अधीक्षक राज ने मुफस्सिल थाना में 'आपके द्वार, जनता दरबार कार्यक्रम' का आयोजन किया। इस दौरान जमीरा गांव में टीओपी स्थापित करने का निर्देश ...और पढ़ें

    कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनते एसपी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। सर, नामजद लोग घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं और फोन पर धमकी भी दे रहे हैं। यह फरियाद पैठानपुर गांव निवासी बुजुर्ग इस्लाम खां ने पुलिस अधीक्षक राज से की। आवेदन पढ़ने के बाद एसपी ने संबंधित थानाध्यक्ष को मामले की जांच कर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

    अवसर मुफस्सिल थाना में गुरुवार को आयोजित 'आपके द्वार, जनता दरबार कार्यक्रम' का था, जिसका संचालन स्वयं एसपी कर रहे थे। तीसरे दिन आयोजित जनता दरबार में मारपीट, पारिवारिक विवाद और जमीन से जुड़े मामलों की संख्या सबसे अधिक रही।

    करीब एक दर्जन से अधिक पीड़ित अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे जनता दरबार की शुरुआत हुई। इस दाैरान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी हुआ। इधर, बभनौली गांव निवासी कामेश्वर रवानी ने शिकायत की कि कुछ लोग उनकी जमीन के सामने झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है।

    इस पर एसपी ने सरकारी अमीन से जमीन की मापी कराने की सलाह दी। महकमपुर बारा गांव निवासी नदंजी पासवान की पत्नी आशा देवी ने बताया कि वर्ष 2024 में उनके साथ मारपीट हुई थी। घटना का वीडियो भी पुलिस को दिया गया था और नौ लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है।

    इस पर एसपी ने केस फाइल मंगवाकर अवलोकन किया और बताया कि पुलिस सात आरोपितों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में समर्पित कर चुकी है। पुलिस स्तर से कार्रवाई पूरी हो चुकी है।

    खजुरिया गांव में मंदिर निर्माण में डाल रहे बाधा

    खजुरिया गांव निवासी कौशल ठाकुर ने शिकायत की कि गांव में मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, जिसमें पड़ोसी बाधा डाल रहे हैं और सरकारी मापी को भी नहीं मान रहे हैं। इस पर एसपी ने थानाध्यक्ष को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

    बारा बसंतपुर गांव निवासी इमामुद्दीन ने कब्रिस्तान पर अतिक्रमण की शिकायत की। एसपी ने इस मामले में भी जांच कर निरोधात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस दौरान मुफस्सिल थानाध्यक्ष दीपक कुमार, सीआई संतोष कुमार, दारोगा दिव्या लता कुमारी, प्रीति कुमारी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।

    ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग मजबूत करने पर दिया जोर

    मुफस्सिल थाना में आयोजित 'आपके द्वार, जनता दरबार कार्यक्रम' के दौरान एसपी राज ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जनसंवाद भी किया। जनसंवाद के दौरान जिला पार्षद धनंजय यादव ने क्षेत्र में सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इस पर एसपी ने जमीरा गांव में तत्काल टीओपी (टाउन आउट पोस्ट) स्थापित करने का निर्देश दिया और इसके लिए शीघ्र एनओसी प्राप्त कर भवन चिह्नित करने को कहा।

    उन्होंने बताया कि टीओपी में पदाधिकारी, पुलिस बल एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही स्टेशन डायरी का भी संचालन होगा, जिससे पुलिसिंग और अधिक मजबूत होगी। जनसंवाद के दौरान जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में आ रही बाधाओं की जानकारी दी, जिस पर एसपी ने पुलिस स्तर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

    जनसंवाद में मुखिया गुड्डू यादव, जिला पार्षद भीम यादव, मुखिया गौतम सागर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जमीरा गांव से आए पूर्व मुखिया गणेश सिंह ने शिकायत की कि ग्राम कचहरी में वसूला गया आर्थिक दंड अब तक सरकारी खाते में जमा नहीं कराया जा रहा है।