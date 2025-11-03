Language
    ‘महागठबंधन सरकार बनी तो कुंवर सिंह किला बनेगा पर्यटन स्थल’, भोजपुर में तेजस्वी यादव का वादा

    By Kunwar Sanjit Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:04 PM (IST)

    राजद नेता तेजस्वी यादव ने जगदीशपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन सरकार बनने पर बाबू वीर कुंवर सिंह किला को पर्यटन स्थल बनाने का वादा किया। उन्होंने डिग्री कॉलेज, स्टेडियम बनवाने, हर घर में नौकरी देने और किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू करने का भी आश्वासन दिया। तेजस्वी ने बिहार में रोजगार और विकास पर जोर दिया और प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा।

    भोजपुर में तेजस्वी यादव का वादा

    संवाद सहयोगी, जगदीशपुर (आरा)। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को जगदीशपुर शारदा ब्रजराज हाई स्कूल खेल मैदान में आयोजित राजद उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह किला को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही जगदीशपुर में डिग्री कॉलेज की स्थापना और एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा।

    तेजस्वी यादव ने भोजपुरी में जनता से कहा, “अबकी एक मौका मिली नू, सरकार बदले के बा नू, बिहार में नौकरी वाला सरकार चाही नू, बीस साल वाला पुराना सरकार बदले के बा नू। तो आपलोग महागठबंधन को समर्थन करिए और वोट दीजिए।उन्होने कहा कि बिहार मे नौकरी वाला सरकार चाहिए। हमने 17 महीने के कार्यकाल मे 5 लाख युवाओ नौकरी देने का काम किया है।

    बिहार को विकसित राज्य बनाया जाएगा

    उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही जिन घरों में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, वहां एक-एक नौकरी दी जाएगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि गुजरात में वे फैक्ट्री लगाते हैं और वोट चाहिए बिहार से।उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार को विकसित राज्य बनाया जाएगा ताकि बिहार के युवाओं को दवाई, कमाई और पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े।

    उन्होंने कहा कि बिहार में फैक्ट्री,कल कारख़ाने और उद्योग धंधे स्थापित कर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। किसानों का बिजली बिल माफ किया जाएगा और उनकी आय दोगुनी करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगी ताकि बिहार सर्वांगीण विकास की राह पर आगे बढ़े।