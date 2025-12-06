आरा में छत से गिरकर शिक्षक की दर्दनाक मौत, शोक में डूबा गांव

जागरण संवाददाता, आरा। जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के अगिआंव गांव में शनिवार की सुबह छत से गिरकर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की मौत हो गई।

इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक 55 वर्षीय जय प्रकाश राम गड़हनी थाना क्षेत्र के अगिआंव गांव निवासी स्व. कौलेश्वर राम के पुत्र थे।

वे शिक्षक थे एवं वर्तमान में अगिआंव प्रखंड के चावरिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थे। इधर, मृतक के स्वजन राजेश ने बताया कि प्रतिदिन की तरह वे शनिवार की सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होने को लेकर कपड़ा पहने छत पर गए थे कि उसी दौरान छह से गिर पड़े और गंभीर रूप से जख्मी हो गए।