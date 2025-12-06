आरा में छत से गिरकर शिक्षक की दर्दनाक मौत, शोक में डूबा गांव
आरा जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के अगिआंव गांव में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक जय प्रकाश राम की छत से गिरकर दुखद मौत हो गई। वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आरा। जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के अगिआंव गांव में शनिवार की सुबह छत से गिरकर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की मौत हो गई।
इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक 55 वर्षीय जय प्रकाश राम गड़हनी थाना क्षेत्र के अगिआंव गांव निवासी स्व. कौलेश्वर राम के पुत्र थे।
वे शिक्षक थे एवं वर्तमान में अगिआंव प्रखंड के चावरिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थे। इधर, मृतक के स्वजन राजेश ने बताया कि प्रतिदिन की तरह वे शनिवार की सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होने को लेकर कपड़ा पहने छत पर गए थे कि उसी दौरान छह से गिर पड़े और गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
जिसके बाद स्वजन द्वारा उन्हें इलाज के लिए अगिआंव पीएचसी से सदर अस्पताल, आरा लाया गया। लेकिन, रास्ते में ही दम तोड़ दिए। चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इसके पश्चात मौके पर पहुंची टाउन थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मौत के बाद शोक की लहर दौड़ गई।
मृतक की पत्नी अनीता देवी एवं परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। आसपास के लोग ढांढस बंधाने में लगे है।
