आरा में ट्यूशन से लौट रहे छात्र को बदमाशों ने मारी गोली; पैर में लगी गोली, जांच जारी

जागरण संवाददाता, आरा। शहर के नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री चौक स्थित डिफेंस कालोनी के समीप सोमवार की देर शाम हथियारबंद बदमाशों ने ट्यूशन से घर लौट रहे एक छात्र को गोली मार दी। जख्मी छात्र की पहचान अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के तेलाढ़ गांव निवासी राजीव राय के 16 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है। वह नवमी कक्षा का छात्र है और वर्तमान में नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर गली नंबर-10 में अपने परिवार के साथ रहता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोली छात्र के बाएं पैर में घुटने के नीचे लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर,घटना की सूचना मिलते ही नवादा थानाध्यक्ष बिपिन बिहारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

वहीं सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात ऑर्थो सर्जन डॉ. शैलेंद्र कुमार ने बताया कि गोली छात्र के बाएं पैर में घुटने के पीछे फंसी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

जख्मी छात्र अंकित कुमार ने बताया कि मोहल्ले में पूर्व में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। उसने आरोप लगाया कि सोमवार की सुबह सत्यम नामक युवक ने उसे फोन कर धमकी दी थी कि जहां दिखोगे, मार देंगे।