स्टेट हाईवे-81 बदहाल, गड्ढों में फंस रहे ट्रक, घंटों जाम से जनता परेशान

संवाद सूत्र, संदेश (भोजपुर)।विभागीय लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नासरीगंज–सकडडी मुख्य मार्ग के रूप में पहचान रखने वाला स्टेट हाईवे-81 इन दिनों पूरी तरह बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। सड़क की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि कई स्थानों पर यह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, तो कहीं नाला निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर बहता पानी इसे लगातार खोखला कर रहा है।

स्थिति यह है कि आए दिन भारी-भरकम ट्रक गहरे गड्ढों में फंस जा रहे हैं, जिससे घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम के कारण आम राहगीरों के साथ-साथ छोटे वाहनों के चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाइक और ऑटो चालकों के लिए इस सड़क से गुजरना किसी जोखिम से कम नहीं रह गया है।

थाना क्षेत्र के फुलाड़ी गांव के पास सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। वहीं रेपुरा शिव मंदिर के समीप सड़क पर लगातार पानी बहने के कारण दो से तीन फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से सड़क दिन-प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। इसके अलावा फतेहपुर और नसरतपुर गांव के पास भी सड़क पर कई बड़े-बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इस मार्ग से दिन-रात सैकड़ों बालू लदे ट्रकों के साथ-साथ सवारी गाड़ियों का आवागमन होता है। बावजूद इसके सड़क की मरम्मत को लेकर संबंधित विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा है। ट्रक चालकों का कहना है कि वे हर साल सरकार को भारी टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गड्ढों भरी सड़कों पर चलने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार ट्रक फंसने से घंटों तक यातायात बाधित रहता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की जर्जर स्थिति के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। बरसात के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं, जब गड्ढों में पानी भर जाने से उनका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। शनिवार को एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया से स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की शिकायत की। लोगों ने बताया कि सड़क पर बहते पानी के कारण गड्ढे लगातार गहरे होते जा रहे हैं।