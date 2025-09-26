लोकमान्य तिलक से मुजफ्फरपुर और राजगीर से आनंद विहार तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल

त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर और राजगीर-आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। भाजपा नेता राकेश ओझा ने बिहिया स्टेशन पर कुछ ट्रेनों के ठहराव की मांग की है जिससे मुंबई कोटा और पंजाब जाने वाले यात्रियों को सुविधा हो।

जागरण संवाददाता, आरा। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे के द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कराया जा रहा है, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने में टिकटों की कोई परेशानी कम सामना न करना पड़े। इसी क्रम में 01043/44 लोकमान्य तिलक मुजफ्फरपुर ऐसी स्पेशल का परिचालन सात अक्टूबर से 11 नवंबर तक कुल छह फेरे के लिए कराया जाएगा जो प्रत्येक मंगलवार को लोकमान्य तिलक से 12.15 बजे चलकर गुरुवार को 2.10 बजे आरा जं, 03.15 बजे दानापुर रुकते हुए सुबह 6.30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।

वहीं, वापसी में प्रत्येक गुरुवार को 8.30 बजे चलकर 11.40 बजे दानापुर, 12.45 बजे आरा जं, 13.50 बजे बक्सर रुकते हुए अगले दिन 22.50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। इसी प्रकार 03221/22 राजगीर आनंद बिहार स्पेशल का परिचालन 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक कुल सात फेरो के लिए करता जाएगा जो प्रत्येक सोमवार को राजगीर से 14 बजे चलकर 16.20 बजे पटना जं, 17.13 बजे आरा जं, रुकते हुए अगले दिन 13.30 में आनंद बिहार पहुंचेगी।

वही वापसी में प्रत्येक मंगलवार को आनंद विहार से 16 बजे चलकर अगले दिन 10.56 बजे बक्सर,12.03 बजे आरा जं 13.30 बजे पटना जं रुकते हुए 16.45 बजे राजगीर पहुंचेगी। बिहिया में ट्रेन ठहराव को लेकर केन्द्रीय मंत्री से मिले राकेश ओझा दूसरी ओर, विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिहिया स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव को लेकर भाजपा नेता ई. राकेश विशेश्वर ओझा ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान से मुलाकात कर पत्र सौंपा।