Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोकमान्य तिलक से मुजफ्फरपुर और राजगीर से आनंद विहार तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल

    By Ritesh Chaurasia Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:52 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर और राजगीर-आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। भाजपा नेता राकेश ओझा ने बिहिया स्टेशन पर कुछ ट्रेनों के ठहराव की मांग की है जिससे मुंबई कोटा और पंजाब जाने वाले यात्रियों को सुविधा हो।

    prefferd source google
    Hero Image
    लोकमान्य तिलक से मुजफ्फरपुर व राजगीर से आनंद विहार तक स्पेशल ट्रेन

    जागरण संवाददाता, आरा। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे के द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कराया जा रहा है, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने में टिकटों की कोई परेशानी कम सामना न करना पड़े।

    इसी क्रम में 01043/44 लोकमान्य तिलक मुजफ्फरपुर ऐसी स्पेशल का परिचालन सात अक्टूबर से 11 नवंबर तक कुल छह फेरे के लिए कराया जाएगा जो प्रत्येक मंगलवार को लोकमान्य तिलक से 12.15 बजे चलकर गुरुवार को 2.10 बजे आरा जं, 03.15 बजे दानापुर रुकते हुए सुबह 6.30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, वापसी में प्रत्येक गुरुवार को 8.30 बजे चलकर 11.40 बजे दानापुर, 12.45 बजे आरा जं, 13.50 बजे बक्सर रुकते हुए अगले दिन 22.50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी।

    इसी प्रकार 03221/22 राजगीर आनंद बिहार स्पेशल का परिचालन 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक कुल सात फेरो के लिए करता जाएगा जो प्रत्येक सोमवार को राजगीर से 14 बजे चलकर 16.20 बजे पटना जं, 17.13 बजे आरा जं, रुकते हुए अगले दिन 13.30 में आनंद बिहार पहुंचेगी।

    वही वापसी में प्रत्येक मंगलवार को आनंद विहार से 16 बजे चलकर अगले दिन 10.56 बजे बक्सर,12.03 बजे आरा जं 13.30 बजे पटना जं रुकते हुए 16.45 बजे राजगीर पहुंचेगी।

    बिहिया में ट्रेन ठहराव को लेकर केन्द्रीय मंत्री से मिले राकेश ओझा

    दूसरी ओर, विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिहिया स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव को लेकर भाजपा नेता ई. राकेश विशेश्वर ओझा ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान से मुलाकात कर पत्र सौंपा।

    राकेश ओझा ने कहा कि बिहिया में तीन ट्रेनों के ठहराव का मांग की गई है, जिसमे पटना-कोटा, पंजाब मेल व लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस शामिल हैं।

    भाजपा नेता ने कहा कि बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मुंबई, कोटा व पंजाब में कार्य करने के लिए आते जाते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों के ठहराव से लोगो को काफी सहूलियत व खर्च में भी बचत होगी। राकेश विशेश्वर ओझा ने कहा कि क्षेत्र के मांगो और जरूरतों पर मेरी नजर है। क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता है।