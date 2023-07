Snake Bite: भोजपुर में जहरीले सांप ने सोते समय पैंट में घुसकर किशोर के प्राइवेट पार्ट में डसा, मौत

भोजपुर जिले में हुई इस घटना के बारे में मृतक के स्वजन एवं समाज सेवी अनुज राम ने बताया कि शनिवार की रात किशोर खाना खाने के बाद घर के आंगन में हाफ पैंट पहनकर सोया हुआ था। इस दौरान एक जहरीला सांप सो रहे किशोर के हाफ पैंट में घुस गया और उसके प्राइवेट पार्ट पर डस लिया। सांप के डसने पर किशोर की नींद खुल गई।

विषैले सांप ने सोते समय पैंट में घुलकर किशोर के प्राइवेट पार्ट में काटा ,मौत

जागरण संवाददाता, आरा। बिहार के भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र के श्रीपालपुर गांव में विषैले सांप ने आंगन में सो रहे एक किशोर के प्राइवेट पार्ट डस लिया। इससे उसकी मौत हो गई। रविवार को इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक किशोर 15 वर्षीय अंशु कुमार कोईलवर थाना क्षेत्र के श्रीपालपुर गांव वार्ड नंबर सात निवासी सुखाड़ी साह का पुत्र था। शव का पोस्टमार्टम आरा के सदर अस्पताल में कराया गया। इधर, मृतक के स्वजन एवं समाज सेवी अनुज राम ने बताया कि शनिवार की रात किशोर खाना खाने के बाद घर के आंगन में हाफ पैंट पहनकर सोया हुआ था। इस दौरान एक जहरीला सांप सो रहे किशोर के हाफ पैंट में घुस गया और उसके प्राइवेट पार्ट पर डस लिया। सांप के डसने पर किशोर की नींद खुल गई। उसने तुरंत सांप के डसने की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों को दी। इसके बाद परिवारवालों ने सांप को मार डाला। इसके बाद किशोर की हालत को बिगड़ता देख स्वजन पहले उसे बीरमपुर गांव में झाड़-फूंक कराने ले गए। उसे जड़ी पिलाई गई। जब उसकी हालत में कोई सुधार ना हुआ तो स्वजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले आए। जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद उसकी हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। पश्चिम चंपारण: कॉमन ट्रिंकेट सांप छेड़ते ही हुआ आक्रामक इधर, पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर निवासी आशा कर्मी पूनम देवी के घर में दुर्लभ प्रजाति के कॉमन ट्रिंकेट सांप को पकड़ा गया है। वीटीआर की रेस्क्यू टीम के सदस्य शंकर यादव ने इस सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। इस बाबत वाल्मीकिनगर रेंजर अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि यह सांप पूरी तरह से विषहीन होता है। चूहों को खाने के चक्कर में यह कभी कभार लोगों के घरों में पहुंच जाता है। यह बहुत शांत स्वभाव का होता है, लेकिन इसे छेड़ने पर यह पलक झपकते ही हमला करता है। इसकी बाइट से आदमी का खून निकल सकता है, लेकिन जहर नहीं होने के कारण व्यक्ति को जान का खतरा नहीं होता। दुर्लभ सांपों की सूची में शामिल इस प्रजाति को कई जगहों पर वन सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है।

