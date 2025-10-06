आरा में सकड्डी-बबुरा सिक्स लेन सड़क का निर्माण शुरू, ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी निजात
आरा में सकड्डी-बबुरा फोरलेन सड़क को सिक्स लेन बनाने का काम शुरू हो गया है। 94 करोड़ रुपये की लागत से 16 किलोमीटर लंबी सड़क 18 महीने में बनेगी। सड़क के दोनों ओर एक-एक लेन का निर्माण होगा। निर्माण के बाद राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी तीन साल तक रखरखाव करेगी। मुख्यमंत्री ने सितंबर में इसका उद्घाटन किया था। इससे बालू परिवहन सुगम होगा और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।
जागरण संवाददाता, आरा। सकड्डी-बबुरा फोरलेन सड़क को सिक्स लेन बनाने का निर्माण कार्य रविवार से शुरू हो गया।
इसे लेकर पथ निर्माण विभाग और निर्माण करने वाली एजेंसी के द्वारा मनभावन चौक के पास पूजा पाठ का कार्य संपन्न करने के साथ जेसीबी समेत अन्य मशीनों से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।
मालूम हो सकड्डी-बबुरा-डोरीगंज तक कुल सड़क की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है जिसमें लगभग 4 किलोमीटर पुल है। इस प्रकार 16 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य होगा।
पहले से फोरलेन बन चुकी सड़क के दोनों तरफ एक-एक लेने का नवनिर्माण किया जाएगा। एक तरफ कंक्रीट से और दूसरी तरफ बिटुमिनस का कार्य किया जाएगा।
लगभग 94 करोड़ रुपये की लागत से सड़क का निर्माण कार्य 18 महीना में संपन्न कर देना है। सड़क निर्माण होने के बाद तीन वर्ष तक सड़क निर्माण कर रही राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ही इसका मेंटेनेंस किया जाएगा।
पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सिकंदर पासवान ने बताया कि वर्षा रुकते ही तेजी से दोनों तरफ से कार्य शुरू किया जाएगा। मालूम हो इस सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन सितंबर के दूसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था।
इस सड़क के सिक्स लेन बन जाने से बालू परिवहन में सुविधा होने के साथ ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इधर, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि दो सप्ताह के अंदर आरा शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में आधा दर्जन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
