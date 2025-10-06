आरा में सकड्डी-बबुरा सिक्स लेन सड़क का निर्माण शुरू, ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी निजात

जागरण संवाददाता, आरा। सकड्डी-बबुरा फोरलेन सड़क को सिक्स लेन बनाने का निर्माण कार्य रविवार से शुरू हो गया।

इसे लेकर पथ निर्माण विभाग और निर्माण करने वाली एजेंसी के द्वारा मनभावन चौक के पास पूजा पाठ का कार्य संपन्न करने के साथ जेसीबी समेत अन्य मशीनों से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।

मालूम हो सकड्डी-बबुरा-डोरीगंज तक कुल सड़क की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है जिसमें लगभग 4 किलोमीटर पुल है। इस प्रकार 16 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य होगा।

पहले से फोरलेन बन चुकी सड़क के दोनों तरफ एक-एक लेने का नवनिर्माण किया जाएगा। एक तरफ कंक्रीट से और दूसरी तरफ बिटुमिनस का कार्य किया जाएगा।

लगभग 94 करोड़ रुपये की लागत से सड़क का निर्माण कार्य 18 महीना में संपन्न कर देना है। सड़क निर्माण होने के बाद तीन वर्ष तक सड़क निर्माण कर रही राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ही इसका मेंटेनेंस किया जाएगा।