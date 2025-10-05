शाहपुर-बनाही पथ पर छेर नदी का जलस्तर बढ़ने से यातायात ठप, कई गांवों का संपर्क कटा

शाहपुर-बनाही मार्ग पर छेहर नदी का पानी चढ़ने से यातायात ठप हो गया है। पुलिया में दरार आने से दुर्घटना का खतरा है। शाहपुर का बनाही रेलवे स्टेशन से संपर्क टूट गया है और कई गांवों का सड़क संपर्क भी कट गया है जिससे लोगों को अस्पताल जाने और बाजार आने में परेशानी हो रही है। पुलिस को गश्त में भी दिक्कत आ रही है।

संवाद सूत्र,शाहपुर(आरा)। तीन राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली शाहपुर बनाही पथ पर मिशन चर्च के समीप छेर नदी का पानी चढ़ाने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। वहीं तेज धार के कारण पुलिया के एक खंभे में दरार पड़ पड़ गया है।जिसके कारण कब कोई दुर्घटना हो जाये कहा नहीं जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज महत्वपूर्ण सड़क एनएच 84, पटना-बक्सर फोरलेन एनएच922 व आरा-मोहनिया एनएच30 को आपस मे जोड़ती है। इसके साथ ही शाहपुर का नजदीकी रेलवे स्टेशन बनाही से संपर्क कट गया है। सड़क पर तीन से चार फीट तक पानी करीब दो सौ मीटर तक भरा हुआ है।

कई गांवों का सड़क संपर्क टूटा वहीं आसपास के कई गांवों का सड़क संपर्क शाहपुर से कट चुका है।जिसके कारण लोगो शाहपुर रेफ़रल अस्पताल में इलाज के लिए आने में परेशानी खड़ी हो गई है। वही शाहपुर में दैनिक बाजार को आने वालों हजारो लोगो इससे परेशान है।

इधर शाहपुर एसएचओ राजेश मालाकार में बताया पुलिस प्रशासन को भी गश्ती करने व अन्य कार्यो के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि इस सड़क से प्रत्येक दिन हजारो की संख्या में लोग शाहपुर अपने कई कार्यो को लेकर आते जाते हैं। लेकिन सड़क पर पानी चढ़ने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित है।